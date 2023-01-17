Кратко напомним: суть таких проектов – в распылении в атмосфере специальных веществ, способных блокировать часть солнечного света в определенных областях планеты, не позволяя тем самым ей нагреваться еще больше. Билл Гейтс, например, исследует возможность распыление мела, некоторые ученые обратили внимание на сернистый ангидрид, другие же, включая сам Белый дом, думают над диоксидом серы. Проблема в том, что это может запустить неконтролируемые, самоподдерживаемые процессы, которые приведут к новому ледниковому периоду. Некоторые ученые говорят, что вопрос солнечной геоинженерии еще недостаточно изучен для таких экспериментов.

Раньше Ученые хотят снова заморозить полюса Земли, однако не всем нравится их план: что не так

Что делает Make Sunsets

В декабре прошлого года, основатель компании Make Sunsets Люк Исеман запустил в небо над Мексикой первую партию шаров с диоксидом серы .

. Задача наполненных гелием шаров – достичь стратосферы, лопнуть и рассеять множество частиц диоксида, отражающих солнечные лучи.

В конце января Исеман собирается запустить следующую партию шаров и повторять так в течение не менее 20 лет, пока не охладит планету.

Эта технология относится к разряду "солнечной геоинженерии", но в текущем формате это пока концепция — никто не проводил серьезных экспериментов по затенению Земли и не знает точно, какими могут быть результаты, поскольку даже современные компьютерные симуляции не способны предусмотреть последствия такого вмешательства.

В то же время в Монреальском протоколе В 1989 года по регулированию содержания химических веществ в атмосфере есть целый раздел, описывающий этот принцип воздействия на атмосферу. Тогда решалась задача по сохранению озонового слоя, но теперь человечество ищет способы спасти Землю от перегрева.

Действия Исемана вызвали шквал критики со стороны ученых, экологов и политиков, но остановить его они не в состоянии.

Во-первых, нет такого закона или соглашения, запрещающих частному лицу заниматься геоинженерией.

Во-вторых, Исемана осторожно, но официально поддержала Национальная академия наук США, в которой призывали продвигать эту идею, не дожидаясь новых политических соглашений и международных консенсусов.

Позиция поклонников геоинженерии в том, что Земля находится на грани экологической катастрофы, поэтому нужно спасать ее любыми методами и как можно скорее. Их противники указывают, что Make Sunsets не торопится брать на себя ответственность за непредвиденные последствия. Кроме того, Исеман пытается решать сразу за все человечество, игнорируя геополитические интересы и мнение миллиардов людей.