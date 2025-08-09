Новое исследование показало, что удары молний являются значительно большей угрозой для лесов, чем считалось. Ежегодно из-за этого явления погибают миллионы деревьев во всем мире. Этот ранее недооцененный фактор существенно влияет на глобальный углеродный цикл и состояние лесных экосистем.

Как молния влияет на мировые леса?

Исследователи из Технического университета Мюнхена с помощью математических моделей и данных наблюдений установили, что молния является одной из весомых причин гибели деревьев. В течение 2004-2023 годов от ее ударов ежегодно погибало от 301 до 340 миллионов деревьев, из которых 24-36 миллионов – это большие деревья диаметром более 60 сантиметров, пишет 24 Канал со ссылкой на Global Change Biology.

Ученые выяснили, что один удар молнии может убить в среднем 3,5 дерева. Это происходит из-за эффекта "перекрытия", когда электрический разряд перепрыгивает между кронами соседних деревьев на расстояние до 45 метров. Хотя на фоне общего количества естественной смерти деревьев (около 50 миллиардов в год) доля молнии составляет менее 1%, она ответственна за 6,3% случаев гибели больших деревьев.

Такое количество уничтоженных деревьев составляет до 2,9% ежегодных потерь биомассы растений. Гибель такого количества растительности ежегодно приводит к высвобождению до 1,09 миллиарда тонн углекислого газа, который деревья удерживают в себе.

Важно отметить, что эта оценка не учитывает деревья, которые погибают вследствие лесных пожаров, вызванных молниями.

Сейчас больше всего деревьев от молний погибает в тропических регионах. Однако климатические модели прогнозируют, что в будущем частота молний будет расти в основном в средних и высоких широтах. Это означает, что леса в умеренных зонах и тайге также могут оказаться под большей угрозой.

Исследователи отмечают, что этот фактор необходимо учитывать в моделях, изучающих связь лесов и изменения климата, а также в расчетах углеродного цикла.