Нове дослідження показало, що удари блискавок є значно більшою загрозою для лісів, ніж вважалося. Щорічно через це явище гинуть мільйони дерев у всьому світі. Цей раніше недооцінений фактор суттєво впливає на глобальний вуглецевий цикл та стан лісових екосистем.

Як блискавка впливає на світові ліси?

Дослідники з Технічного університету Мюнхена за допомогою математичних моделей та даних спостережень встановили, що блискавка є однією з вагомих причин загибелі дерев. Протягом 2004-2023 років від її ударів щорічно гинуло від 301 до 340 мільйонів дерев, з яких 24-36 мільйонів – це великі дерева діаметром понад 60 сантиметрів, пише 24 Канал з посиланням на Global Change Biology.

Учені з'ясували, що один удар блискавки може вбити в середньому 3,5 дерева. Це відбувається через ефект "перекриття", коли електричний розряд перестрибує між кронами сусідніх дерев на відстань до 45 метрів. Хоча на фоні загальної кількості природної смерті дерев (близько 50 мільярдів на рік) частка блискавки становить менш як 1%, вона відповідальна за 6,3% випадків загибелі великих дерев.

Така кількість знищених дерев становить до 2,9% щорічних втрат біомаси рослин. Загибель такої кількості рослинності щороку призводить до вивільнення до 1,09 мільярда тонн вуглекислого газу, який дерева утримують в собі.

Важливо зазначити, що ця оцінка не враховує дерева, які гинуть унаслідок лісових пожеж, спричинених блискавками.

Наразі найбільше дерев від блискавок гине в тропічних регіонах. Однак кліматичні моделі прогнозують, що в майбутньому частота блискавок зростатиме переважно в середніх і високих широтах. Це означає, що ліси в помірних зонах і тайзі також можуть опинитися під більшою загрозою.

Дослідники наголошують, що цей фактор необхідно враховувати в моделях, які вивчають зв'язок лісів і зміни клімату, а також у розрахунках вуглецевого циклу.