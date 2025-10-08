Новое исследование ученых из Калифорнийского университета предлагает тревожный взгляд на будущее климата нашей планеты. Оказывается, механизмы, которые регулируют температуру Земли, могут работать не так стабильно, как считалось ранее. Существует вероятность, что глобальное потепление может запустить неожиданный процесс "чрезмерной коррекции". Последствия будут ужасными.

Какая судьба может ждать Землю?

Традиционно ученые считали, что климат Земли поддерживается надежным и медленным естественным процессом, известным как выветривание горных пород. Этот механизм работает следующим образом: дождевая вода поглощает углекислый газ из атмосферы, после чего, контактируя с горными породами на суше, медленно их растворяет. Попадая в океан, связанный углерод соединяется с кальцием, образуя известняковые рифы и ракушки, что надежно "замыкает" углерод на морском дне на миллионы лет. Считалось, что чем жарче становится планета, тем быстрее происходит выветривание, что приводит к поглощению большего количества углекислого газа и, как следствие, к охлаждению, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Геологические данные свидетельствуют, что в прошлом ледниковые периоды были настолько экстремальными, что вся поверхность Земли покрывалась льдом и снегом, превращаясь в сплошной снежный шар. Так было не каждый раз, но уже доказано по крайней мере одно такое оледенение 700 миллионов лет назад. Такой сценарий не вписывается в модель плавного регулирования температуры, что указывает на существование другого, более мощного механизма.

Новое исследование предполагает, что недостающим звеном является процесс захоронения углерода в океане. С увеличением уровня CO 2 в атмосфере и нагревом планеты в океаны попадает больше питательных веществ, в частности фосфора. Эти вещества стимулируют рост фитопланктона, который поглощает углекислый газ во время фотосинтеза. Когда планктон погибает, он опускается на дно, забирая с собой углерод.

Проблема возникает из-за того, что более тёплые океаны теряют кислород. В бескислородной среде фосфор не захоранивается на дне, а перерабатывается, возвращаясь в воду. Это создает опасную обратную связь: больше питательных веществ приводит к росту еще большего количества планктона, разложение которого еще сильнее истощает кислород, что, в свою очередь, высвобождает еще больше фосфора. Хотя при этом огромные объемы углерода все же захораниваются на дне, этот процесс приводит к быстрому и резкому охлаждению планеты.

Компьютерное моделирование показывает, что эта система не стабилизирует климат плавно, а "перегибает палку", охлаждая Землю значительно ниже начальной температуры, что может спровоцировать ледниковый период.

Один из авторов исследования, геолог Энди Риджвелл, сравнивает этот процесс с термостатом, который работает с перебоями. В своем исследование, опубликованном в журнале Science, он объясняет, что это похоже на ситуацию, когда кондиционер находится в другой комнате, а не там, где установлен термостат, что делает его работу неравномерной. В прошлом, когда уровень кислорода в атмосфере был ниже, этот климатический "термостат" работал еще более хаотично, что и приводило к экстремальным оледенениям. Сегодняшняя более высокая концентрация кислорода, вероятно, смягчит этот эффект, но не устранит его полностью.

В то же время другие исследования указывают, что человеческая деятельность уже отсрочила следующий естественный ледниковый период, который, согласно циклам орбиты Земли, должен был бы начаться в ближайшие тысячелетия.