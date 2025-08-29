Насколько точными были ранние прогнозы?

Недавний анализ, проведенный исследователями из Тулейнского университета, сравнил климатические проекции прошлого с современными наблюдениями. Результаты оказались чрезвычайно близкими. Работа, опубликована в журнале Американского геофизического союза Earth's Future, показала, что даже с примитивными, по сегодняшним меркам, моделями ученые смогли достаточно точно предсказать будущее, пишет 24 Канал.

Ведущий автор исследования Торбьерн Торнквист отметил, что для проверки климатических проекций нужны десятилетия наблюдений. Он был поражен тем, насколько удачными оказались ранние прогнозы. По его словам, это одно из лучших доказательств того, что человечество уже давно понимает суть климатических изменений и может делать достоверные прогнозы относительно них.

Эра мониторинга глобального уровня моря с помощью спутников началась в начале 1990-х годов. С тех пор наблюдения показали, что уровень мирового океана рос в среднем примерно на 3,2 миллиметра в год. Лишь недавно ученые смогли зафиксировать ускорение этого процесса. Когда в 2024 году исследователи NASA продемонстрировали, что за последние 30 лет темпы роста удвоились, появилась возможность сравнить эти данные с независимыми прогнозами, сделанными в середине 90-х.

В 1996 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) опубликовала отчет, в котором прогнозировалось, что за следующие 30 лет глобальный уровень моря, вероятнее всего, поднимется почти на 8 сантиметров. Фактические данные даже немного превзошли ожидания, показав рост на 9 сантиметров, что является чрезвычайно близким результатом.

В то же время исследование выявило один важный аспект, который тогдашние модели недооценили – роль таяния ледниковых щитов. Этот фактор добавил к поднятию уровня моря более 2 сантиметров, чего не предусматривали старые проекции. В то время было мало сведений о том, как потепление воды в океанах может дестабилизировать морские секторы Антарктического ледникового щита. Кроме того, сток льда из Гренландского ледникового щита в океан также оказался более быстрым, чем ожидалось.

Эти трудности в прогнозировании поведения ледников в прошлом являются важным уроком на будущее. Современные модели учитывают возможность катастрофического обвала ледниковых щитов до конца этого века, хотя вероятность этого считается низкой. Если такой сценарий реализуется в Антарктике, низменные прибрежные регионы по всему миру, подвергнутся особенно серьезным последствиям.

Соавтор исследования Зонке Дангендорф отметил, что точность ранних моделей вдохновляет, но сегодня приоритетом является уточнение глобальных данных для создания локализованных прогнозов. Такие прогнозы помогут в планировании мероприятий для защиты уязвимых регионов.