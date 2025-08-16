Что может спровоцировать коллапс Амазонии?

Тропические леса Амазонии, раскинувшиеся на территории более 6 миллионов квадратных километров, являются ключевым элементом глобального климатического баланса. Они служат домом для 10% всех известных видов растений и животных на Земле и удерживают в себе от 90 до 140 миллиардов метрических тонн углерода. Эта экосистема играет решающую роль в мировых водных и углеродных циклах, получая в среднем более 180 сантиметров осадков ежегодно, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

Однако в течение последнего века эта жизненно важная система стала чрезвычайно уязвимой к таким стрессовым факторам, как засухи и пожары, вызванные изменением климата и масштабной вырубкой лесов. По данным Института мировых ресурсов, только в 2024 году бразильская часть Амазонии потеряла около 28 тысяч квадратных километров леса.

Ученые из Кембриджского университета использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить, как сочетание этих угроз повлияет на будущее региона. Хотя некоторые исследователи ранее ставили под сомнение вероятность катастрофического сценария, новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, подтверждает, что такое развитие событий вполне возможно. По словам соавтора исследования Эндрю Френда, главный вопрос заключается в том, какой именно уровень изменений климата или вырубки лесов станет пусковым механизмом для необратимых изменений.

Модель определила три основные "точки невозврата" для Амазонии. Пересечение любого из этих порогов может запустить цепную реакцию, которая превратит экосистему в сухие луга:

Уменьшение лесного покрова на 65%.

Сокращение поступления влаги из Атлантического океана на 10%.

Снижение количества осадков на 6%.

В основе этого процесса лежит механизм обратной связи между землей, растительностью и атмосферной влагой. Деревья поглощают воду из почвы и испаряют ее через листья, создавая облака и дождь. Уменьшение количества деревьев приводит к сокращению испарений и, как следствие, осадков. Лес становится суше и постепенно деградирует в саванну. Этот процесс может быть вызван как прямой вырубкой лесов, так и изменением климата, что влияет на количество влаги, которая поступает из Атлантики.

В то же время авторы признают, что их модель имеет определенные ограничения, поскольку она симулирует только одну усредненную точку в бассейне Амазонки и не учитывает региональные различия. Крис Боултон, климатолог из Эксетерского университета, соглашается с этим и подчеркивает важность учета места вырубки лесов. По его словам, уничтожение деревьев вблизи Атлантического побережья может помешать влаге достигать глубинных районов леса.

Ученые предупреждают, что для сохранения Амазонии необходимы срочные действия в течение ближайших 10-20 лет. Даже по самым оптимистичным сценариям изменения климата и продолжение вырубки могут уничтожить тропический лес в ближайшие 100 лет. Исследователи призывают не полагаться на вероятность того, что их прогнозы могут быть ошибочными, поскольку цена такой ошибки слишком высока.