Когда на самом деле началось изменение климата

Международная группа исследователей атмосферы и климата осуществила теоретический эксперимент, чтобы определить, когда именно можно было бы зафиксировать начало климатических изменений. Результаты их работы впечатляют: если бы ученые XIX века имели доступ к современным инструментам измерения, они смогли бы обнаружить первые сигналы человеческого влияния на климат еще примерно 130 лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на PNAS.

Смотрите также Глобальное потепление наступает: Аляска выдала свое первое в истории предупреждение о жаре

Исследователи смоделировали ситуацию, когда ученые 1860 года имели бы в своем распоряжении точные спутниковые микроволновые радиометры и современные методы оценки изменений концентрации углекислого газа. При таких условиях первые признаки антропогенного воздействия стали бы заметными еще до изобретения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Интересно, что ранние сигналы климатических изменений проявились бы не в виде потепления, а в форме охлаждения стратосферы. Это прямая радиационная реакция на выбросы углекислого газа и других парниковых газов человеческой деятельностью.

Механизм этого процесса достаточно сложный: парниковые газы задерживают излучение от земной поверхности в нижнем слое атмосферы – тропосфере. В то же время они усиливают отражательную способность следующего слоя, стратосферы, заставляя тепло возвращаться обратно к Земле. Разрушение озонового слоя дополнительно уменьшает способность стратосферы поглощать радиационное тепло.

Стратосфера меньше подвергается воздействию изменчивых погодных явлений по сравнению с тропосферой, что делает ее идеальным индикатором долгосрочных климатических тенденций. Исследователи подсчитали, что выраженное охлаждение средней и верхней стратосферы можно было бы обнаружить с высокой достоверностью примерно в 1885 году.

Даже если бы мониторинг в 1860 году не был глобальным и высококачественные измерения температуры стратосферы существовали только для средних широт Северного полушария, антропогенное охлаждение стратосферы все равно можно было бы зафиксировать до 1894 года.

Авторы исследования подчеркивают, что человечество сейчас находится на пороге опасного уровня антропогенного вмешательства в климатическую систему. Прогнозируемые изменения на ближайшие 26 лет могут превысить все изменения за период с 1986 по 2024 год. Тем временем страны до сих пор не могут договориться об эффективных мерах противодействия потеплению.