Новая климатическая реальность

В четверг, 12 июня, офис Национальной метеорологической службы (NWS) в Фербенксе, штат Аляска, выпустил беспрецедентное предупреждение о жаре. Ранее для информирования населения о потенциально опасных температурных показателях метеорологи использовали только специальные заявления о погоде. Однако со 2 июня офисы NWS в Фербенксе и Джуно ввели новую систему сообщений, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOAA.

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Это изменение обусловлено тем, что Аляска продолжает нагреваться почти вдвое быстрее других штатов. За последние 60 лет средняя годовая температура воздуха в штате выросла на 1,67 градуса по Цельсию. Согласно предупреждению, с четверга по воскресенье, 15 июня, температура в районе Фэрбенкса и долины Танана прогнозировалась на уровне 30 градусов и более. Самые высокие температуры – до 34 градусов – анонсировали Юкону.

В предупредительном сообщении отметили, что "люди и домашние животные, не привыкшие к таким необычно высоким для этого региона температурам, могут столкнуться с проблемами, связанными с жарой". Людям рекомендуют не оставлять детей и животных без присмотра в транспортных средствах.

Сегодня, 16 июня, мы уже можем говорить, что прогноз был правильным. В 10 утра по местному времени в Фербенксе температура достигла отметки в 20 градусов. В 16 часов температура достигла 30 градусов, а снижаться начала только в семь часов вечера. В 22 часа наблюдали 24 градуса тепла.

Параллельно с предупреждением о жаре, метеорологи NWS в Фербенксе объявили об угрозе наводнений. Ожидалось, что стремительное таяние снега может привести к разливу рек, стекающих с хребта Брукс. Это могло повлиять на доступ к дорогам, взлетно-посадочных полос и инфраструктуры, расположенной в низинах.

Другие случаи

Хотя текущая волна тепла является необычной, подобные температуры на Аляске уже фиксировались. Например, 22 июля 2024 года термометры в Фербенксе показали 32 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты. Но теперь это повторяется, поэтому климатологи вынуждены внедрять новые меры на официальном уровне, вероятно, ожидая, что теперь такая ситуация будет все чаще.

Для украинцев или жителей южных штатов США предупреждение о жаре при температуре около 30 градусов может показаться странным. Однако, как объясняют климатологи, жители Аляски не готовы к таким условиям, ведь там всегда было более прохладно, поскольку регион находится севернее. Соответственно жители местности не имеют кондиционеров, легкой одежды, а их дома приспособлены к холодному климату и удерживают тепло внутри, чем еще больше усиливают жару.