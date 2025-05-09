Миллиардеры убивают планету

Ученые указывают, что именно стиль жизни, инвестиции и потребление 10% самых богатых людей мира значительно повысили риски экстремальной жары и засух. Это первая научная работа, которая количественно оценивает влияние концентрированного частного капитала на климатические аномалии. По словам Сары Шенгарт, ведущего автора исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, это большой сдвиг от простой фиксации выбросов к прямому установлению ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на IIASA.

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Результаты, опубликованные в журнале Nature Climate Change, показывают, что только 1% самых богатых людей вызвали в 26 раз больше волн жары, которые случаются раз в столетие, и в 17 раз больше засух в регионе Амазонии, чем в среднем другие люди по всему миру. Особенно значительный вклад в рост глобальных температур сделали представители самых богатых 10% в США и Китае – эти две страны вместе отвечают за почти половину мировых выбросов.

За последние три десятилетия, из-за сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов, температура земной поверхности выросла примерно на 1,3 градуса. Исследователи смогли совместить экономическую статистику с климатическими моделями, чтобы проследить, как доходы различных групп населения влияют на конкретные типы погодных катастроф, в частности экстремальную жару и засухи.

Отдельно ученые обратили внимание на влияние финансовых инвестиций, а не только личного потребления. По мнению старшего автора исследования Карла-Фридриха Шлесснера из Международного института прикладного системного анализа, расположенного вблизи Вены, без учета роли богатых в формировании климатических угроз, меры по борьбе с глобальным потеплением оставляют без внимания ключевой рычаг влияния.

Одним из предложенных решений является введение прогрессивного налогообложения богатства и инвестиций с высоким углеродным следом. Исследования показали, что налоги на выбросы, связанные с активами, значительно справедливее, чем общие углеродные сборы, которые чаще ударяют по людям с низкими доходами.

Однако инициативы по установлению налогов для сверхбогатых пока почти не двигаются. Например, прошлом году Бразилия, которая председательствовала в G20, предлагала установить 2% налога на активы лиц, чье состояние превышает миллиард долларов. Лидеры G20 согласились “сотрудничать” над этим вопросом, но никаких конкретных решений не приняли.

В 2021 году около 140 стран начали работать над глобальным налогом для транснациональных корпораций с не менее 15-процентной ставкой. Однако переговоры до сих пор не завершены из-за отсутствия согласия между государствами.

По данным Forbes, почти треть миллиардеров мира – из Соединенных Штатов. Это больше, чем в Китае, Индии и Германии вместе взятых. В то же время, по данным Oxfam, за последнее десятилетие 1% самых богатых людей накопили 42 триллиона долларов нового богатства. Сегодня эта прослойка обладает большим состоянием, чем 95% беднейшего населения Земли вместе взятые.