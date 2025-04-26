Как это работает

Океан является крупнейшим поглотителем углерода на планете – он впитывает в себя до трети всего CO 2 , попадающего в атмосферу. Идея заключается в том, чтобы использовать этот потенциал. В отличие от существующих технологий, которые фокусируются на улавливании углерода из воздуха, SeaCURE стремится собирать его непосредственно из морской воды, освобождая место для нового поглощения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism. Тестирование SeaCURE началось на южном побережье Великобритании в этом году.

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Пол Галлоран, профессор океанологии и климатологии в Университете Эксетера, который возглавляет проект, отметил, что морская вода содержит углерода в 150 раз больше, чем атмосфера. Однако высасывание его из жидкости связано с техническими проблемами, в частности с большими энергозатратами, необходимыми для обработки воды.

Суть процесса SeaCURE заключается в том, что морская вода собирается, обрабатывается для выведения CO 2 и затем снова выпускается в океан без углерода. Процесс обработки воды делает ее более кислой, что способствует высвобождению углерода в виде газа. Пока неясно, как потом этот газ собирается и как хранится.

Проект еще на ранней стадии и пока может удалять только до 100 тонн CO 2 в год. Однако если технология окажется эффективной на большем уровне и будет работать на возобновляемой энергии, она потенциально сможет удалять до 14 миллиардов тонн CO 2 ежегодно, обрабатывая лишь 1% воды океана.

Это может выглядеть как излишне амбициозная задача, особенно учитывая предыдущие обещания по быстрому решению проблемы изменения климата, которые не сбылись. Однако некоторые ведущие климатологи считают, что не следует обесценивать такие инициативы. Оливер Геден из Межправительственной группы экспертов по изменению климата отметил, что удаление углерода необходимо для достижения нулевых выбросов, и в долгосрочной перспективе технологии, такие как SeaCURE, могут стать важной частью борьбы с глобальным потеплением.