Як це працює

Океан є найбільшим поглиначем вуглецю на планеті – він вбирає в себе до третини всього CO 2 , що потрапляє в атмосферу. Ідея полягає в тому, щоб використовувати цей потенціал. На відміну від існуючих технологій, які фокусуються на вловлюванні вуглецю з повітря, SeaCURE прагне збирати його безпосередньо з морської води, звільняючи місце для нового поглинання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism. Тестування SeaCURE почалося на південному узбережжі Великої Британії цього року.

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Пол Галлоран, професор океанології та кліматології в Університеті Ексетера, який очолює проєкт, зазначив, що морська вода містить вуглецю в 150 разів більше, ніж атмосфера. Однак висмоктування його з рідини пов'язане з технічними проблемами, зокрема з великими енерговитратами, необхідними для обробки води.

Суть процесу SeaCURE полягає в тому, що морська вода збирається, обробляється для виведення CO 2 і потім знову випускається в океан без вуглецю. Процес обробки води робить її більш кислою, що сприяє вивільненню вуглецю у вигляді газу. Наразі неясно, як потім цей газ збирається і як зберігається.

Проєкт ще на ранній стадії й наразі може видаляти лише до 100 тонн CO 2 на рік. Однак якщо технологія виявиться ефективною на більшому рівні та працюватиме на відновлюваній енергії, вона потенційно зможе видаляти до 14 мільярдів тонн CO 2 щорічно, обробляючи лише 1% води океану.

Це може виглядати як надміру амбітне завдання, особливо з огляду на попередні обіцянки щодо швидкого вирішення проблеми зміни клімату, які не збулися. Однак деякі провідні кліматологи вважають, що не слід знецінювати такі ініціативи. Олівер Геден з Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату зазначив, що видалення вуглецю є необхідним для досягнення нульових викидів, і в довгостроковій перспективі технології, як-от SeaCURE, можуть стати важливою частиною боротьби з глобальним потеплінням.