Что выяснили ученые

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, команда ученых зафиксировала на видео, как шимпанзе вида Pan troglodytes в Западной Африке поедают естественно забродившие фрукты. Впервые зафиксировано, что эти животные животные не просто употребляют алкоголь, а делают это вместе – потенциально получая от этого социальные выгоды, сообщает 24 Канал.

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Ученые предполагают, что такое поведение может быть начальной формой "пиршества" – практики, которая у людей часто связана с социальным сплочением. Несмотря на риски для здоровья, совместное употребление пищи и алкоголя исторически укрепляло связи в человеческих сообществах. Теперь исследователи хотят выяснить, происходит ли подобное и среди шимпанзе.

Шимпанзе не делятся едой постоянно, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным. Нам нужно выяснить, или шимпанзе намеренно ищут этаноловые фрукты и как они их метаболизируют,

– говорит соавтор исследования Кимберли Хокингс, доцент кафедры природоохранных наук в Университете Эксетера, Великобритания.

Команда использовала фотоловушки в нацпарке Кантаньес в Гвинее-Бисау, чтобы наблюдать за шимпанзе, которые потребляли плоды африканского хлебного дерева (Treculia africana). Они зафиксировали 10 случаев, когда животные делились этими фруктами, причем в 90% образцов был обнаружен алкоголь, хоть и в низких концентрациях. Но ученые не исключают, что даже малые дозы могут влиять на шимпанзе, ввиду их физиологии.

Поскольку примерно 85% рациона шимпанзе составляют фрукты, часть которых может быть ферментированной, животные потенциально регулярно потребляют алкоголь. Исследователи также отмечают, что ферментированные фрукты привлекательны не только из-за алкоголя – их легче жевать, потому что они мягче, а также могут быть более питательными. Это означает, что употребление таких фруктов имеет смысл даже без учета алкоголя.

Хотя результаты подтверждают, что употребление алкоголя среди приматов может иметь древнее эволюционное происхождение, для полного понимания социального аспекта этого поведения нужны дальнейшие исследования. Одно очевидно: наши сородичи в дикой природе способны "разделить бокалы" – и это открывает новые горизонты в изучении истоков человеческой культуры потребления алкоголя.