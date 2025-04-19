Что мы знаем об общении бонобо

Общение бонобо имеет гораздо больше общего с человеческим языком, чем мы привыкли думать. То, что долгое время считалось прерогативой человека – способность комбинировать отдельные смысловые единицы в сложные конструкции, или композиционность, – оказалось характерным и для наших родственников-приматов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Человек способен свободно строить фразы о чем-либо благодаря композиционности – возможности сочетать слова так, чтобы новое значение зависело как от значения каждого слова, так и от способа их сочетания. Ранее считалось, что такая способность присуща исключительно людям, а животное общение – это набор простых звуков без сложной структуры. Однако исследование, опубликованное в журнале Science, это отрицает.

Ученые провели детальный анализ вокализаций бонобо в дикой природе, в заповеднике Коколопори (Демократическая Республика Конго). Результаты показывают: коммуникация бонобо в значительной степени основывается на композиционности, то есть именно так, как в человеческой речи.

Чтобы понять значение отдельных звуков и их сочетаний, исследователи создали новый метод анализа. Они рассматривали каждый зов в контексте, анализируя более 300 параметров, включая события вокруг, поведения животных до, во время и после вокализации. Например, если после конкретного звука бонобо всегда начинал двигаться, это означало, что звук вероятно означает "Я буду путешествовать". Так же они обнаружили вероятные звуки для приказов вроде "Беги", или оповещений "Есть хищник".

Таким образом, команда создала полноценный "словарь бонобо" – перечень звуков с соответствующими значениями. Это первая попытка систематически описать смыслы всех вокализаций вида.

Далее исследователи проверили, является ли сочетание звуков у бонобо композиционными. Оказалось, что так – и в простой, и в сложной форме. Ученые приводят примеры:

В человеческом языке фраза "белокурый танцор" имеет простую композицию: каждое слово добавляет отдельный признак.

Но в сочетании "плохой танцор" – значение не просто сумма частей, а результат их взаимодействия: слово "плохой" модифицирует слово "танцор", и не переносится, скажем, на "врач", если добавить третье слово.

Подобные сложные структуры были обнаружены и у бонобо. Например, сочетание легкого писка, который означает "Я хотел бы" и свиста "Давай останемся вместе" в напряженных ситуациях означает что-то вроде "Давай успокоимся" или "Давай расслабимся". Это пример нетривиальной композиции – новый смысл возникает не просто как сумма частей, а как их взаимосвязь.

Чтобы подтвердить композиционность, ученые использовали подход дистрибутивной семантики – метод из лингвистики, который анализирует значение слов на основе их контекста. Они создали многомерное "семантическое пространство" вокализаций бонобо, что позволило математически определить, какие комбинации звуков имеют новые значения, производные от составляющих.

В результате были идентифицированы четыре композиционные комбинации, каждая из которых показала четкую связь с отдельными элементами. И что самое интересное – все типы звуков бонобо использовались в таких комбинациях, как и слова в человеческом языке. Три из выявленных комбинаций демонстрируют сложную, нетривиальную композиционность – такую же, как в человеческих высказываниях.

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Это открытие бросает вызов представлению о том, что только люди способны к сложному комбинированию значений, и намекает на то, что В результате были идентифицированы четыре композиционные комбинации, каждая из которых показала четкую связь с отдельными элементами. И что самое интересное – все типы звуков бонобо использовались в таких комбинациях, как и слова в человеческой речи. Три из выявленных комбинаций демонстрируют сложную, нетривиальную композиционность – такую же, как в человеческих высказываниях. Если бонобо обладают таким уровнем композиционности, то вполне вероятно, что наш общий предок уже обладал этой способностью. А значит, основа для языка, которым мы пользуемся сегодня, могла появиться еще 7 миллионов лет назад или даже раньше.