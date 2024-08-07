Детали открытия

Десятилетиями исследователи предполагали, что различия между мозгом приматов объясняют, почему только люди могут формировать осмысленные звуки. Но, изучая двух шимпанзе, которых можно увидеть на общедоступном любительском видео и в кинохронике 1960-х годов, фонетик и когнитивист Аксель Экстрём понял, что это предположение является ошибочным.

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Гипотетическое недостающее звено, что препятствует шимпанзе добровольно сочетать челюсти с голосом, очевидно, не существует,

– заявляют исследователи в своей статье.

Смотрите, как шимпанзе произносят человеческие слова: видео

Просматривая старые видео, Экстрём и его команда нашли двух неродственных шимпанзе (Pan troglodytes) на разных континентах, которые произносили что-то похожее на "мама" – слово, которого, как утверждается, их научили их англоязычные смотрители.

Существует мнение, что "мама", возможно, было одним из первых слов, появившихся в человеческом языке. Звук "м" распространен во всех человеческих языках и часто является одним из первых звуков, которые произносят младенцы, поэтому нам относительно легко воспроизвести схему "м-громкий-м-громкий".

Вместе с предыдущим исследованием, в котором Экстрём проанализировал звукозапись третьего шимпанзе в телевизионном фильме 1960-х годов, где он произносит слова "папа" и "чашка", эти результаты свидетельствуют, что мозг шимпанзе способен намеренно повторять по крайней мере некоторые звуки, которые они слышат.

Эти результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что человекообразные обезьяны способны обучаться вокальному воспроизведению,

- заявляют ученые.

Это означает, что наша неврологическая аудиовизуальная система, которая также развилась независимо у певчих птиц, может быть гораздо более древней, чем считалось ранее. Наш род приматов в последний раз имел общего предка с шимпанзе миллионы лет назад.

Хотя шимпанзе обычно предпочитают жесты, а не звуки, когда общаются друг с другом в дикой природе, они все же используют различные вокализации. Их язык, основанный на жестах, построен так же, как и наша голосовая речь. Известно также, что гиббоны выдают более 20 различных звуков с различными значениями.

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Предварительные исследования и печальная правда

Интересно, что это не первые сообщения о речи у приматов, но предыдущие были "отвергнуты из-за отсутствия тщательного анализа". Но теперь мы можем говорить о первых доказательствах, которые много лет были у нас перед глазами.

Прошлые попытки изучения этого вопроса имели очень сомнительную этику и результаты. Животные, которые участвовали в известных проектах по изучению языка человекообразных обезьян 50-летней давности, находились в неестественных условиях, включая социальную изоляцию и пренебрежение, часто после того, как их травматически отлучали от матерей. Это не позволило бы таким обязательно социальным и высокоинтеллектуальным приматам объективно представить свои возможности. Попытки избежать гуманизации животных иногда приводили к предвзятости, что в свою очередь приводит к тому, что мы значительно недооцениваем интеллект животных.

"Человекоподобные обезьяны могут произносить человеческие слова. Неспособность продемонстрировать это полвека назад была ошибкой исследователей, а не животных", – подытожили ученые.