Деталі відкриття

Десятиліттями дослідники припускали, що відмінності між мозком приматів пояснюють, чому лише люди можуть формувати осмислені звуки. Але, вивчаючи двох шимпанзе, яких можна побачити на загальнодоступному любительському відео та в кінохроніці 1960-х років, фонетик і когнітивіст Аксель Екстрьом зрозумів, що це припущення є хибним.

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Гіпотетична відсутня ланка, що перешкоджає шимпанзе добровільно поєднувати щелепи з голосом, очевидно, не існує,

– заявляють дослідники у своїй статті.

Дивіться, як шимпанзе вимовляють людські слова: відео

Переглядаючи старі відео, Екстрьом та його команда знайшли двох неспоріднених шимпанзе (Pan troglodytes) на різних континентах, які вимовляли щось схоже на "мама" – слово, якого, як стверджується, їх навчили їхні англомовні доглядачі.

Існує думка, що "мама", можливо, було одним з перших слів, що з'явилися в людській мові. Звук "м" поширений у всіх людських мовах і часто є одним з перших звуків, які вимовляють немовлята, тому нам відносно легко відтворити схему "м-голосний-м-голосний".

Разом з попереднім дослідженням, у якому Екстрьом проаналізував звукозапис третього шимпанзе в телевізійному фільмі 1960-х років, де він вимовляє слова "тато" і "чашка", ці результати свідчать про те, що мозок шимпанзе здатен навмисно повторювати принаймні деякі звуки, які вони чують.

Ці результати підтверджують зростаючу кількість доказів того, що людиноподібні мавпи здатні навчатися вокального відтворення,

— заявляють учені.

Це означає, що наша неврологічна аудіовізуальна система, яка також розвинулася незалежно у співочих птахів, може бути набагато давнішою, ніж вважалося раніше. Наш рід приматів востаннє мав спільного предка з шимпанзе мільйони років тому.

Хоча шимпанзе зазвичай надають перевагу жестам, а не звукам, коли спілкуються одне з одним у дикій природі, вони все ж використовують різні вокалізації. Їхня мова, що базується на жестах, побудована так само, як і наша голосова мова. Відомо також, що гібони видають понад 20 різних звуків з різними значеннями.

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Попередні дослідження та сумна правда

Цікаво, що це не перші повідомлення про мовлення у приматів, але попередні були "відкинуті за відсутності ретельного аналізу". Але тепер ми можемо говорити про перші докази, які багато років були у нас перед очима.

Минулі спроби вивчення цього питання мали дуже сумнівну етику та результати. Тварини, які брали участь у відомих проєктах з вивчення мови людиноподібних мавп 50-річної давнини, перебували в неприродних умовах, включаючи соціальну ізоляцію та зневагу, часто після того, як їх травматично відлучали від матерів. Це не дозволило б таким обов'язково соціальним і високоінтелектуальним приматам об'єктивно репрезентувати свої можливості. Спроби уникнути гуманізації тварин іноді призводили до упередженості, що своєю чергою призводить до того, що ми значно недооцінюємо інтелект тварин.

"Людиноподібні мавпи можуть вимовляти людські слова. Нездатність продемонструвати це півстоліття тому була помилкою дослідників, а не тварин", – підсумували вчені.