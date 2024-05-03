Вони розумніші, ніж ми думали

Здається, люди — не єдині примати, які мають аптечку. Хоча останнім часом з'являлися схожі повідомлення про використання тваринами ліків у дикій природі, але це, здається, перше повідомлення про те, що тварина свідомо прикладає рослини до своїх ран як своєрідну місцеву мазь, кажуть автори дослідження.

Дивіться також Вчені поспілкувалися з китом, але самі не знають, що йому сказали

Це видовище зафіксувала дослідниця приматів Ізабель Лаумер та її колеги. З 1994 року команда вивчає диких суматранських орангутангів (Pongo abelii), що мешкають у дослідницькому центрі Суак Балімбінг в Індонезії — заповідному тропічному лісі, де мешкає близько 150 особин.

Під час щоденного обходу наприкінці червня 2022 року вони натрапили на Ракуса, який мав велику неприємну рану на правому боці свого обличчя, а саме на товстій подушечці щоки, що виділяється у деяких самців. Рана, ймовірно, була отримана в результаті бійки з іншим самцем.

Через три дні після появи рани Ракус зробив те, чого дослідники ніколи раніше не бачили. Він проковтнув, пережував і виплюнув шматочки рослини, а потім змастив свою рану отриманою рослинною сумішшю.

З усіх зібраних командою доказів складається враження, що Ракус точно знав, що він робить.



Знімки орангутанга Ракуса до, під час і після успішного лікування з використанням рослини / Фото Laumer et al/Scientific Reports

Ракус прикладав рослину лише до рани й більше ніде на тілі. Він робив це неодноразово й покривав усю рану. Процес займав близько семи хвилин й повторювався кілька днів.

Рослина, яку використовував Ракус, називається Fibraurea tinctoria, також відома як Акар Кунінг. Ця рослина здавна використовується людьми в регіоні як засіб традиційної медицини для лікування різних захворювань, а дослідження виявили в ній інгредієнти, які мають антибактеріальні, протизапальні, протигрибкові та інші корисні лікувальні властивості.

Але, мабуть, найбільш вражаючим доказом є те, що рана Ракуса дійсно швидко загоїлася після лікування рослиною. Протягом п'яти днів рана закрилася, а наприкінці серпня вона стала ледь помітною.

Важливі питання

Вчені не знають, як саме Ракус навчився зцілювати себе. Цю рослину орангутанги їдять рідко. За десятиліття спостережень команда жодного разу не бачила, щоб поранений орангутанг робив щось подібне.

Варто також зазначити, що травми в цій місцевості трапляються не часто, що ще більше ускладнює розуміння того, як і коли Ракус до цього дійшов. Самці орангутангів, як правило, відходять далеко від дому, і, як і всі дорослі особини, Ракус не є уродженцем Суака. Тож цілком можливо, що він міг навчитися такої поведінки, спостерігаючи за іншими там, де він виріс. Але також можливо, що Ракус просто хитрий і дещо везучий орангутанг.

Особини можуть випадково торкатися своїх ран під час харчування цією рослиною і таким чином ненавмисно наносити сік рослини на свої рани. Оскільки Fibraurea tinctoria має потужний знеболюючий ефект, тварини можуть відчути негайне полегшення болю, що змушує їх повторювати таку поведінку кілька разів,

– каже Ізабель Лаумер.

Команда Лаумер продовжуватиме уважно спостерігати за орангутангами Суака, щоб побачити, чи зможуть інші члени групи повторити цей трюк.