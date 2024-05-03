Они умнее, чем мы думали

Кажется, люди — не единственные приматы, которые имеют аптечку. Хотя в последнее время появлялись похожие сообщения об использовании животными лекарств в дикой природе, но это, кажется, первое сообщение о том, что животное сознательно прикладывает растения к своим ранам как своеобразную местную мазь, говорят авторы исследования.

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Это зрелище зафиксировала исследовательница приматов Изабель Лаумер и ее коллеги. С 1994 года команда изучает диких суматранских орангутангов (Pongo abelii), обитающих в исследовательском центре Суак Балимбинг в Индонезии — заповедном тропическом лесу, где проживает около 150 особей.

Во время ежедневного обхода в конце июня 2022 года они наткнулись на Ракуса, который имел большую неприятную рану на правой стороне своего лица, а именно на толстой подушечке щеки, выделяющейся у некоторых самцов. Рана, вероятно, была получена в результате драки с другим самцом.

Через три дня после появления раны Ракус сделал то, чего исследователи никогда раньше не видели. Он проглотил, пережевал и выплюнул кусочки растения, а затем смазал свою рану полученной растительной смесью.

Из всех собранных командой доказательств складывается впечатление, что Ракус точно знал, что он делает.



Снимки орангутанга Ракуса до, во время и после успешного лечения с использованием растения / Фото Laumer et al/Scientific Reports

Ракус прикладывал растение только к ране и больше нигде на теле. Он делал это неоднократно и покрывал всю рану. Процесс занимал около семи минут и повторялся несколько дней.

Растение, которое использовал Ракус, называется Fibraurea tinctoria, также известна как Акар Кунинг. Это растение издавна используется людьми в регионе как средство традиционной медицины для лечения различных заболеваний, а исследования обнаружили в нем ингредиенты, которые имеют антибактериальные, противовоспалительные, противовоспалительные противогрибковые и другие полезные лечебные свойства.

Но, пожалуй, самым впечатляющим доказательством является то, что рана Ракуса действительно быстро зажила после лечения растением. В течение пяти дней рана закрылась, а в конце августа она стала едва заметной.

Важные вопросы

Ученые не знают, как именно Ракус научился исцелять себя. Это растение орангутанги едят редко. За десятилетия наблюдений команда ни разу не видела, чтобы раненый орангутанг делал что-то подобное.

Стоит также отметить, что травмы в этой местности случаются не часто, что еще больше затрудняет понимание того, как и когда Ракус до этого дошел. Самцы орангутангов, как правило, отходят далеко от дома, и, как и все взрослые особи, Ракус не является уроженцем Суака. Поэтому вполне возможно, что он мог научиться такому поведению, наблюдая за другими там, где он вырос. Но также возможно, что Ракус просто хитрый и несколько везучий орангутанг.

Особи могут случайно касаться своих ран во время питания этим растением и таким образом нечаянно наносить сок растения на свои раны. Поскольку Fibraurea tinctoria обладает мощным обезболивающим эффектом, животные могут почувствовать немедленное облегчение боли, что заставляет их повторять такое поведение несколько раз,

– говорит Изабель Лаумер.

Команда Лаумер будет продолжать внимательно наблюдать за орангутангами Суака, чтобы увидеть, смогут ли другие члены группы повторить этот трюк.