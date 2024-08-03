Зависимые от смартфонов

Зоопарки по всей Северной Америке начали бороться с одержимостью животных смартфонами, которая возникла в последние годы, когда все больше посетителей начали показывать им изображения и видео на своих экранах через стеклянные стены вольеров. В Торонто, например, в прошлом году работники зоопарка начали вывешивать таблички с призывом к посетителям не показывать свои смартфоны гориллам, которые часто настолько увлекаются, что это начинает менять их поведение, поскольку они стремятся все больше времени проводить за экраном.

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Ради благополучия отряда горилл, пожалуйста, воздержитесь от показа им любых видео или фотографий, поскольку некоторое содержание может расстроить их и повлиять на их отношения и поведение в семье,

– предупреждала одна такая табличка.

В зоопарке Сан-Диего репортеры лично WSJ наблюдали, как восторженные посетители показывали экраны своих телефонов гориллам, несмотря на то, что работники зоопарка просили их этого не делать.

Журналисты пишут, что некоторые люди приходят в зоопарк Сан-Диего почти каждый день, чтобы не только снимать животных, но и показывать им видео. С двумя такими посетителями газета даже смогла пообщаться, но они отказались назвать свои имена, опасаясь, что их больше не пустят в зоопарк или в вольеры с гориллами, если о них узнают.

Это мое счастливое место,

– сказал один мужчина, одетый в рубашку с изображением гориллы. Он общался с одним из животных, показывая ей свой смартфон через стекло.

Другая собеседница расплакалась, когда узнала, что может потерять доступ к вольеру с гориллами, настаивая на том, что "любое обогащение – это хорошее обогащение".

Природоохранительница Бет Армстронг, которая в 1980-х была одной из тех, кто начал программу защиты горилл в зоопарке Колумба, говорит, что люди должны отложить свои телефоны: "Я понимаю, что люди хотят такой связи. Но реальность такова: Что это дает горилле?"