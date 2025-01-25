Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что эта организация активно развивалась еще до полномасштабного вторжения. Сюда привозили на зимнюю передержку или на реабилитацию летучих мышей разных видов.

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Летучие мыши – важная часть экологии

Приобщиться к помощи этим малым созданиям может каждый. Всю информацию можно найти в социальных сетях организации. Самый простой способ помочь – приходить кормить летучих мышей.

Уже были случаи, когда в Днепре и в Киеве находили большие зимовки летучих мышей в жилых помещениях. К сожалению, очень часто люди воспринимают такие находки негативно, хотя нужно только дать летучим мышам перезимовать. Затем они сами улетят и даже могут не возвращаться.

В Днепре в конце 2024 года 1800 летучих мышей жили в таком помещении. Владельцам это не нравилось и они максимально их разбудили, вынули и передали спасателям. Но неумение правильно обращаться привело к тому, что выжило чуть больше, чем 1400 существ,

– рассказала Анна Черненко.

Похожая история случилась в Киеве. Там несколько сотен летучих мышей, которые выжили, передали в Харьков. В центре их кормят, лечат, даже накладывают гипс. Это очень мило, цивилизованно и гуманно, потому что летучие мыши являются редким видом, который занесен в Красную книгу.

Они чрезвычайно важны особенно сейчас, потому что из-за полномасштабного вторжения экология сильно страдает. Летучие мыши – это та часть системы, которая должна быть сохранена, чтобы избежать еще большей экологической катастрофы.

Как лечат летучих мышей

Организация занимается летучими мышами с закрытыми переломами, различными травмами. В большинстве случаев они уже не смогут летать, поэтому останутся на пожизненной реабилитации.

У нас есть летучие мыши, которые приехали из Днепра, есть летучая мышь, у которой гематома между предплечьем и плечом. В мешочке еще трое, но их на самом деле где-то 7 – 8. Они все с подобными травмами. Мы даем им обезболивающие и ждем, когда синяк заживет,

– рассказала ассистентка ветеринара Украинского центра реабилитации рукокрылых Вероника Путятина.

Сейчас в этом центре зимуют примерно 3 000 летучих мышей. Это не самое большое количество, когда-то было даже 7 000, поэтому волонтеры очень нужны.

"Рук катастрофически не хватает. У нас много летучих мышей на откорме. Мы всегда рады принимать у себя людей, которые готовы помочь. Это очень интересный опыт", – подытожила ассистентка ветеринара Украинского центра реабилитации рукокрылых Екатерина Земляная.