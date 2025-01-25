Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що ця організація активно розвивалася ще до повномасштабного вторгнення. Сюди привозили на зимову перетримку або на реабілітацію кажанів різних видів.

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Кажани – важлива частина екології

Долучитися до допомоги цим малим створінням може кожен. Всю інформацію можна знайти у соціальних мережах організації. Найпростіший спосіб допомогти – приходити годувати кажанів.

Уже траплялися випадки, коли у Дніпрі та в Києві знаходили великі зимівки кажанів у житлових приміщеннях. На жаль, дуже часто люди сприймають такі знахідки негативно, хоча потрібно лише дати кажанам перезимувати. Потім вони самі полетять і навіть можуть не повертатися.

У Дніпрі наприкінці 2024 року 1800 кажанів жили у такому приміщенні. Власникам це було не до вподоби і вони максимально їх розбудили, вийняли й передали рятувальникам. Але невміння правильно поводитися призвело до того, що вижило трішки більше, ніж 1400 істот,

– розповіла Анна Черненко.

Схожа історія трапилася у Києві. Там кілька сотень кажанів, які вижили, передали до Харкова. У центрі їх годують, лікують, навіть накладають гіпс. Це надзвичайно мило, цивілізовано та гуманно, тому що кажани є рідкісним видом, який занесений до Червоної книги.

Вони є надзвичайно важливими особливо зараз, бо через повномасштабне вторгнення екологія сильно страждає. Кажани – це та частина системи, яка має бути збережена, щоб уникнути ще більшої екологічної катастрофи.

Як лікують кажанів

Організація опікується кажанами з закритими переломами, різними травмами. У більшості випадків вони вже не зможуть літати, тому залишаться на довічній реабілітації.

У нас є кажани, які приїхали з Дніпра, є кажанчик, у якого гематома між передпліччям та плечем. У мішечку ще троє, але їх насправді десь 7 – 8. Вони всі з подібними травмами. Ми даємо їм знеболювальні й чекаємо, коли синець заживе,

– розповіла асистентка ветеринара Українського центру реабілітації рукокрилих Вероніка Путятіна.

Зараз у цьому центрі зимують приблизно 3 000 кажанів. Це не найбільша кількість, колись було навіть 7 000, тому волонтери дуже потрібні.

"Рук катастрофічно не вистачає. У нас багато кажанів на відгодовуванні. Ми завжди раді приймати в себе людей, які готові допомогти. Це дуже цікавий досвід", – підсумувала асистентка ветеринара Українського центру реабілітації рукокрилих Катерина Земляна.