Що з'ясували вчені

У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Current Biology, команда науковців зафіксувала на відео, як шимпанзе виду Pan troglodytes у Західній Африці поїдають фрукти, що природно забродили. Вперше зафіксовано, що ці тварини не просто вживають алкоголь, а роблять це разом – потенційно отримуючи від цього соціальні вигоди, повідомляє 24 Канал.

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Вчені припускають, що така поведінка може бути початковою формою "бенкетування" – практики, яка в людей часто пов'язана із соціальним згуртуванням. Попри ризики для здоров'я, спільне вживання їжі й алкоголю історично зміцнювало зв’язки в людських спільнотах. Тепер дослідники хочуть з’ясувати, чи відбувається подібне і серед шимпанзе.

Шимпанзе не діляться їжею постійно, тому така поведінка з ферментованими фруктами може бути важливою. Нам потрібно з'ясувати, чи шимпанзе навмисно шукають етанолові фрукти і як вони їх метаболізують,

– каже співавторка дослідження Кімберлі Хокінгс, доцентка кафедри природоохоронних наук в Університеті Ексетера, Велика Британія.

Команда використовувала фотопастки в нацпарку Кантаньєс у Гвінеї-Бісау, щоб спостерігати за шимпанзе, які споживали плоди африканського хлібного дерева (Treculia africana). Вони зафіксували 10 випадків, коли тварини ділилися цими фруктами, причому в 90% зразків був виявлений алкоголь, хоч і в низьких концентраціях. Але вчені не виключають, що навіть малі дози можуть впливати на шимпанзе, зважаючи на їхню фізіологію.

Оскільки приблизно 85% раціону шимпанзе складають фрукти, частина яких може бути ферментованою, тварини потенційно регулярно споживають алкоголь. Дослідники також зауважують, що ферментовані фрукти привабливі не лише через алкоголь – їх легше жувати, бо вони м’якші, а також можуть бути поживнішими. Це означає, що вживання таких фруктів має сенс навіть без урахування алкоголю.

Хоча результати підтверджують, що вживання алкоголю серед приматів може мати давнє еволюційне походження, для повного розуміння соціального аспекту цієї поведінки потрібні подальші дослідження. Одне очевидно: наші родичі в дикій природі здатні "розділити келихи" – і це відкриває нові горизонти у вивченні витоків людської культури споживання алкоголю.