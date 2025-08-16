Що може спровокувати колапс Амазонії?

Тропічні ліси Амазонії, що розкинулися на території понад 6 мільйонів квадратних кілометрів, є ключовим елементом глобального кліматичного балансу. Вони слугують домівкою для 10% усіх відомих видів рослин і тварин на Землі та утримують у собі від 90 до 140 мільярдів метричних тонн вуглецю. Ця екосистема відіграє вирішальну роль у світових водних і вуглецевих циклах, отримуючи в середньому понад 180 сантиметрів опадів щороку, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Однак протягом останнього століття ця життєво важлива система стала надзвичайно вразливою до таких стресових факторів, як посухи та пожежі, спричинені зміною клімату та масштабною вирубкою лісів. За даними Інституту світових ресурсів, лише у 2024 році бразильська частина Амазонії втратила близько 28 тисяч квадратних кілометрів лісу.

Вчені з Кембриджського університету використали комп'ютерне моделювання, щоб оцінити, як поєднання цих загроз вплине на майбутнє регіону. Хоча деякі дослідники раніше ставили під сумнів імовірність катастрофічного сценарію, нове дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, підтверджує, що такий розвиток подій цілком можливий. За словами співавтора дослідження Ендрю Френда, головне питання полягає в тому, який саме рівень змін клімату або вирубки лісів стане пусковим механізмом для незворотних змін.

Модель визначила три основні "точки неповернення" для Амазонії. Перетин будь-якого з цих порогів може запустити ланцюгову реакцію, яка перетворить екосистему на сухі луки:

Зменшення лісового покриву на 65%.

Скорочення надходження вологи з Атлантичного океану на 10%.

Зниження кількості опадів на 6%.

В основі цього процесу лежить механізм зворотного зв'язку між землею, рослинністю та атмосферною вологою. Дерева поглинають воду з ґрунту і випаровують її через листя, створюючи хмари та дощ. Зменшення кількості дерев призводить до скорочення випарів і, як наслідок, опадів. Ліс стає сухішим і поступово деградує в савану. Цей процес може бути спричинений як прямою вирубкою лісів, так і зміною клімату, що впливає на кількість вологи, яка надходить з Атлантики.

Водночас автори визнають, що їхня модель має певні обмеження, оскільки вона симулює лише одну усереднену точку в басейні Амазонки і не враховує регіональні відмінності. Кріс Боултон, кліматолог з Ексетерського університету, погоджується з цим і наголошує на важливості врахування місця вирубки лісів. За його словами, знищення дерев поблизу Атлантичного узбережжя може завадити волозі досягати глибинних районів лісу.

Науковці попереджають, що для збереження Амазонії необхідні термінові дії протягом найближчих 10-20 років. Навіть за найоптимістичнішими сценаріями зміни клімату й продовження вирубки можуть знищити тропічний ліс у найближчі 100 років. Дослідники закликають не покладатися на ймовірність того, що їхні прогнози можуть бути помилковими, оскільки ціна такої помилки надто висока.