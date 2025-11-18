Мировое потребление воды выросло на 25% за два десятилетия –какая причина

Всемирный банк обнародовал Global Water Monitoring Report, который фиксирует 25% рост потребления воды за последние двадцать лет. Авторы указывают на масштабное истощение ресурсов, неэффективное водопользование и влияние глобальной торговли водоемкими товарами.

Согласно отчету Всемирного банка Continental Drying, мир быстро теряет доступные запасы воды. В документе использованы самые подробные на сегодня данные, а ключевой вклад в исследование объемов и географии водопотребления сделали ученые из Университета Твенте. Новый массив данных позволил точно определить регионы, где воду используют эффективно, а где – чрезмерно. Особую роль играет международная торговля продукцией, для производства которой требуются большие объемы воды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Что показал новый отчет о глобальном использовании воды?

Соавтор отчета Рик Гогебум отмечает, что глобальное использование воды выросло на 25% по сравнению с началом 2000-х. Наибольший прирост зафиксирован в регионах, где водные ресурсы уже были ограничены и где теперь наблюдается масштабное высыхание.

Команда Твенте, в которую вошли Александр Миялик и Хан Су, создала карту мирового водопотребления с разрешением 10×10 км – настолько детализированного мониторинга еще не применяли в исследованиях такого масштаба. Объясняя ситуацию, Гогебум сравнивает водные ресурсы со "сберегательным счетом": если тратить больше, чем пополнять, они неизбежно иссякнут.

Как пишет Phys.org, по оценкам исследователей, около четверти всей использованной воды фактически переходит в глобальную экономику. Например, для производства хлопкового свитера в Пакистане нужны большие объемы воды, а этот регион уже страдает от ее недостатка. Это доказывает, что вода является мировым ресурсом, а значит, решения должны учитывать места производства и маршруты импорта и экспорта.

Отчет также указывает на значительный потенциал экономии: сокращение неэффективных потерь в сельском хозяйстве могло бы уменьшить глобальное водопотребление более чем на треть. Для этого нужны современные методы орошения, грамотное землепользование и улучшенное управление ресурсами. Гогебум подчеркивает, что ситуация вызывает беспокойство, но не является безнадежной, ведь теперь известно, где именно нужны вмешательства.

Почему Атлантический океан "тонет" в водорослях?

Гигантские скопления бурых водорослей, известные как Большой атлантический саргассовый пояс, стали рекордно большими. Это угрожает туризму и экосистемам Карибского бассейна. Недавнее исследование ученых из Института химии Макса Планка наконец объяснило, почему водоросли растут так быстро и как этим процессом управляют океанические глубины.

Новое исследование опубликованное в Nature Geoscience показало, что ключевой механизм связан с подъемом (апвелингом) глубинных вод у экватора. Сильные ветры поднимают на поверхность холодную воду, богатую фосфором, которая дальше движется на север. Избыток фосфора создает идеальные условия для роста цианобактерий, живущих в симбиозе с саргассовыми водорослями. Эти микроорганизмы способны фиксировать азот из атмосферы, превращая его в доступную для водорослей форму.