Новая подписка Google AI Plus теперь доступна в Украине: сколько она стоит и что предлагает
- Google расширил доступность новой подписки AI Plus на 40 стран, включая Украину.
- В Украине подписка AI Plus стоит 114,99 гривны за месяц в течение первых 6 месяцев, после чего цена возрастает до 224,99 гривны.
Компания Google делает свои инструменты на базе искусственного интеллекта более доступными для более широкой аудитории. Недавно география новой бюджетной подписки AI Plus была расширена еще на 40 стран. В этот перечень вошла и Украина, что открывает для пользователей новые возможности работы с передовыми технологиями компании за значительно меньшую цену.
Что входит в новый пакет Google AI Plus?
Google позиционирует свой новый тарифный план AI Plus как промежуточное звено между бесплатными возможностями и более дорогими подписками Pro и Ultra. Главная цель этого плана – предоставить доступ к мощным инструментам искусственного интеллекта большему количеству людей по доступной цене. Изначально проект был запущен в Индонезии. Получив положительные отзывы, компания решила масштабировать его на другие рынки, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.
Пользователи, которые оформят подписку AI Plus, получают комплексный пакет услуг, охватывающий как производительность, так и творчество. Прежде всего план включает 200 гигабайт памяти в облачном хранилище, которое распределяется между Gmail, Google Drive и Google Photos. Важным преимуществом является возможность разделить этот объем с пятью членами семьи, что делает предложение выгодным для семейного пользования.
Основная ценность подписки заключается в расширенных возможностях работы с искусственным интеллектом. Пользователи получают:
- Расширенный доступ к Gemini. План предоставляет приоритетный доступ к модели 2.5 Pro в приложении Gemini, а также к функции Deep Research на ее основе. Кроме того, снимаются ограничения на использование модели для генерации изображений Nano Banana. Контекстное окно модели составляет 128 тысяч токенов.
- Инструменты для создания видео. Подписка предоставляет ограниченный доступ к новой модели генерации видео Veo 3 Fast непосредственно в Gemini. Дополнительно пользователи получают 200 ежемесячных кредитов, которые можно потратить в специализированных приложениях Google Flow (для работы с Veo 3 Fast) и Whisk (для создания видео из изображений с помощью Veo 2).
- Интеграция с Workspace. Искусственный интеллект Gemini встраивается в виде боковой панели в популярные офисные приложения, такие как Gmail, Docs, Vids, Sheets и другие. Это позволяет использовать возможности ИИ для написания текстов, создания сводок, анализа данных и других задач непосредственно в рабочей среде.
- Расширенные лимиты в NotebookLM. Пользователи также получают более высокие лимиты на использование этого экспериментального сервиса для работы с заметками и документами.
Обратите внимание. Ранее мы опубликовали наш обзор сервиса NotebookLM, где рассказали о его преимуществах, функциях и особенностях. Этот мощный инструмент на базе искусственного интеллекта является одним из лучших вариантов для обучения и обработки больших объемов данных, в частности текста, видео и считывания сайтов.
Кроме Украины и Индонезии, подписка стала доступной в Мексике, Египте, Молдове, Вьетнаме, Пакистане, Кении, Гане, Нигерии и десятках других стран.
Сколько это стоит в Украине?
Стоимость подписки AI Plus варьируется в зависимости от региона, чтобы быть максимально доступной для местного рынка.
В Украине цена сейчас предлагается на уровне 114,99 гривны за месяц в течение первых 6 месяцев. После этого придется платить 224,99 гривны. Это значительно меньше, чем подписка Pro, которая предлагается за 909,99 гривны (предоставляет 2 терабайта хранилища), или Ultra, за которую просят бешеные 11 399,99 гривны или 5 699,99 за первые 5 месяцев (предоставляет 30 терабайтов хранилища).