Компанія Google робить свої інструменти на базі штучного інтелекту доступнішими для ширшої аудиторії. Нещодавно географію нової бюджетної підписки AI Plus було розширено ще на 40 країн. До цього переліку увійшла й Україна, що відкриває для користувачів нові можливості роботи з передовими технологіями компанії за значно меншу ціну.

Що входить у новий пакет Google AI Plus?

Google позиціонує свій новий тарифний план AI Plus як проміжну ланку між безплатними можливостями та дорожчими підписками Pro й Ultra. Головна мета цього плану – надати доступ до потужних інструментів штучного інтелекту більшій кількості людей за доступною ціною. Спочатку проєкт був запущений в Індонезії. Отримавши позитивні відгуки, компанія вирішила масштабувати його на інші ринки, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Користувачі, які оформлять підписку AI Plus, отримують комплексний пакет послуг, що охоплює як продуктивність, так і творчість. Насамперед план включає 200 гігабайтів пам'яті в хмарному сховищі, яке розподіляється між Gmail, Google Drive та Google Photos. Важливою перевагою є можливість розділити цей обсяг з п'ятьма членами родини, що робить пропозицію вигідною для сімейного користування.

Основна цінність підписки полягає в розширених можливостях роботи зі штучним інтелектом. Користувачі отримують:

Розширений доступ до Gemini . План надає пріоритетний доступ до моделі 2.5 Pro в застосунку Gemini, а також до функції Deep Research на її основі. Крім того, знімаються обмеження на використання моделі для генерації зображень Nano Banana. Контекстне вікно моделі становить 128 тисяч токенів.

Інструменти для створення відео . Підписка надає обмежений доступ до нової моделі генерації відео Veo 3 Fast безпосередньо в Gemini. Додатково користувачі отримують 200 щомісячних кредитів, які можна витратити в спеціалізованих застосунках Google Flow (для роботи з Veo 3 Fast) та Whisk (для створення відео з зображень за допомогою Veo 2).

Інтеграція з Workspace . Штучний інтелект Gemini вбудовується у вигляді бічної панелі в популярні офісні додатки, такі як Gmail, Docs, Vids, Sheets та інші. Це дозволяє використовувати можливості ШІ для написання текстів, створення зведень, аналізу даних та інших завдань безпосередньо в робочому середовищі.

Розширені ліміти в NotebookLM. Користувачі також отримують вищі ліміти на використання цього експериментального сервісу для роботи з нотатками та документами.

Зверніть увагу. Раніше ми опублікували наш огляд сервісу NotebookLM, де розповіли про його переваги, функції та особливості. Цей потужний інструмент на базі штучного інтелекту є одним із найкращих варіантів для навчання та обробки великих обсягів даних, зокрема тексту, відео і зчитування сайтів.

Окрім України та Індонезії, підписка стала доступною в Мексиці, Єгипті, Молдові, В'єтнамі, Пакистані, Кенії, Гані, Нігерії та десятках інших країн.

Скільки це коштує в Україні?

Вартість підписки AI Plus варіюється залежно від регіону, щоб бути максимально доступною для місцевого ринку.

В Україні ціна зараз пропонується на рівні 114,99 гривні за місяць протягом перших 6 місяців. Після цього доведеться платити 224,99 гривні. Це значно менше, ніж підписка Pro, яка пропонується за 909,99 гривні (надає 2 терабайти сховища), або Ultra, за яку просять скажені 11 399,99 гривні або 5 699,99 за перші 5 місяців (надає 30 терабайтів сховища).