Що входить у новий пакет Google AI Plus?
Google позиціонує свій новий тарифний план AI Plus як проміжну ланку між безплатними можливостями та дорожчими підписками Pro й Ultra. Головна мета цього плану – надати доступ до потужних інструментів штучного інтелекту більшій кількості людей за доступною ціною. Спочатку проєкт був запущений в Індонезії. Отримавши позитивні відгуки, компанія вирішила масштабувати його на інші ринки, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.
Користувачі, які оформлять підписку AI Plus, отримують комплексний пакет послуг, що охоплює як продуктивність, так і творчість. Насамперед план включає 200 гігабайтів пам'яті в хмарному сховищі, яке розподіляється між Gmail, Google Drive та Google Photos. Важливою перевагою є можливість розділити цей обсяг з п'ятьма членами родини, що робить пропозицію вигідною для сімейного користування.
Основна цінність підписки полягає в розширених можливостях роботи зі штучним інтелектом. Користувачі отримують:
- Розширений доступ до Gemini. План надає пріоритетний доступ до моделі 2.5 Pro в застосунку Gemini, а також до функції Deep Research на її основі. Крім того, знімаються обмеження на використання моделі для генерації зображень Nano Banana. Контекстне вікно моделі становить 128 тисяч токенів.
- Інструменти для створення відео. Підписка надає обмежений доступ до нової моделі генерації відео Veo 3 Fast безпосередньо в Gemini. Додатково користувачі отримують 200 щомісячних кредитів, які можна витратити в спеціалізованих застосунках Google Flow (для роботи з Veo 3 Fast) та Whisk (для створення відео з зображень за допомогою Veo 2).
- Інтеграція з Workspace. Штучний інтелект Gemini вбудовується у вигляді бічної панелі в популярні офісні додатки, такі як Gmail, Docs, Vids, Sheets та інші. Це дозволяє використовувати можливості ШІ для написання текстів, створення зведень, аналізу даних та інших завдань безпосередньо в робочому середовищі.
- Розширені ліміти в NotebookLM. Користувачі також отримують вищі ліміти на використання цього експериментального сервісу для роботи з нотатками та документами.
Зверніть увагу. Раніше ми опублікували наш огляд сервісу NotebookLM, де розповіли про його переваги, функції та особливості. Цей потужний інструмент на базі штучного інтелекту є одним із найкращих варіантів для навчання та обробки великих обсягів даних, зокрема тексту, відео і зчитування сайтів.
Окрім України та Індонезії, підписка стала доступною в Мексиці, Єгипті, Молдові, В'єтнамі, Пакистані, Кенії, Гані, Нігерії та десятках інших країн.
Скільки це коштує в Україні?
Вартість підписки AI Plus варіюється залежно від регіону, щоб бути максимально доступною для місцевого ринку.
В Україні ціна зараз пропонується на рівні 114,99 гривні за місяць протягом перших 6 місяців. Після цього доведеться платити 224,99 гривні. Це значно менше, ніж підписка Pro, яка пропонується за 909,99 гривні (надає 2 терабайти сховища), або Ultra, за яку просять скажені 11 399,99 гривні або 5 699,99 за перші 5 місяців (надає 30 терабайтів сховища).