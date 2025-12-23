Google Lens часто сприймають як допоміжну функцію для пошуку за фото, але насправді це один із найпотужніших інструментів Google у повсякденному користуванні. Він поєднує камеру, штучний інтелект і пошук, дозволяючи вирішувати побутові, робочі та навчальні завдання за кілька секунд. Про це пише 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також Google випустила найрозумнішу версію Gemini – що вміє оновлена модель

Чим Google Lens може бути корисним щодня?

Візуальний пошук товарів. Замість підбору слів для пошуку достатньо сфотографувати річ. Google Lens знаходить точні або схожі товари, навіть якщо це маловідомий предмет інтер'єру чи аксесуар. Для кращого результату можна обрізати фото, а також примусово перейти в режим "Товари", щоб отримати саме покупки, а не загальні описи. Іноді сервіс несподівано показує, що дизайнерська річ має значно дешевший аналог.

Сканування штрихкодів. Lens підтримує UPC, EAN і GTIN-коди, знаходячи саме той товар, який зашифрований у штрихкоді. Це зручно для порівняння цін або пошуку товарів у місцевих магазинах, навіть якщо продавці використовують дивні назви чи описи. Також сервіс розпізнає QR-коди та дозволяє працювати з кількома кодами на одному знімку.

Розпізнавання рослин і тварин. Як говориться на сайті блогу Google, Google Lens добре ідентифікує квіти, рослини, породи тварин і навіть комах. Найточніші результати він дає для квітучих рослин, тоді як за листям помилки трапляються частіше. Водночас сервіс не варто використовувати для визначення їстівних грибів, адже візуальна схожість може бути небезпечною.

Миттєвий переклад тексту. Lens автоматично визначає мову, перекладає текст і накладає переклад поверх оригіналу, зберігаючи структуру та напрямок письма. Це працює для меню, вивісок і упаковок, зокрема для мов із вертикальним або нестандартним написанням. Є режим живого перекладу через камеру та варіант із попереднім знімком, який зазвичай дає точніший результат.

Планування подорожей. Lens допомагає ідентифікувати місця з фотографій у соцмережах, навіть якщо немає підписів чи геолокації. Достатньо показати зображення сервісу, і він часто точно визначає локацію. За потреби можна додати назву країни чи регіону для уточнення.

Яку нову AI-функцію Google непомітно додала в пошук?

Пошуковий рядок Google на головній сторінці отримав невелике, але показове оновлення. Окрім кнопки AI Mode праворуч, зліва тепер з'явився значок "+" – саме він відкриває можливість завантажити файл або зображення. Після цього користувач може одразу ввести запит, пов'язаний із завантаженим матеріалом, і отримати відповідь у вікні AI Mode, яке працює у форматі чат-бота.

При цьому зв'язок нової кнопки з AI Mode не очевидний. Після натискання на "+" Google пропонує лише "Upload file" або "Upload image", не згадуючи штучний інтелект. Водночас іконка Google Lens для класичного пошуку за зображеннями, як і раніше, розташована праворуч у рядку пошуку. Наразі незрозуміло, яка частка користувачів користується саме Google.com, а не пошуком через адресний рядок Chrome. Втім, браузер Google займає близько 71% світового ринку, що робить будь-які інтеграції в екосистему Chrome особливо помітними. Раніше компанія вже натякала на глибше вбудовування AI-інструментів на тлі конкуренції з ChatGPT. Зокрема, Gemini вже інтегрований у застосунок Chrome для iPhone та iPad.