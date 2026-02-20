Google выпускает Gemini 31 Pro с лучшими возможностями, чем когда-либо

Google объявляет о выходе Gemini 3.1 Pro, следующего этапа развития экосистемы искусственного интеллекта компании. Всего за три месяца после предыдущего большого обновления разработчики смогли существенно улучшить способность к логическому мышлению и решению нетипичных проблем. Это обновление открывает двери к более сложным сценариям использования.

Какие технологические прорывы и практические инструменты приносит Gemini 3.1 Pro?

Представленная модель Gemini 3.1 Pro базируется на "обновленном интеллектуальном ядре", которое впервые появилось на прошлой неделе в специализированном инструменте Gemini 3 Deep Think. Это обновление фокусируется на способности искусственного интеллекта решать задачи, где простого ответа недостаточно, а требуется глубокое понимание контекста и синтез данных, пишет Mint.

Смотрите также Gemini запускает генерацию музыки для всех с помощью Lyria 3

Главной гордостью разработчиков стали результаты тестов на логику. В частности, в бенчмарке ARC-AGI-2, который оценивает умение модели находить решения для совершенно новых логических паттернов, 3.1 Pro набрала 77.1 %, показывают данные Google. Это более чем вдвое превышает показатели предыдущей версии 3.0 Pro, которая демонстрировала лишь 31.1%.

В тесте Humanity's Last Exam, проверяющий знания в сложных специфических задачах, новая модель также установила рекорд с показателем 44.4%, обойдя как свою предшественницу, так и конкурента GPT 5.2 от OpenAI, результат которого составил 34.5%.

Хотя в некоторых аспектах, например в написании кода по версии Arena, модель Claude Opus 4.6 все еще удерживает лидерство с небольшим отрывом, Google уверенно доминирует в области агентных рабочих процессов.

В бенчмарке APEX-Agents модель Gemini 3.1 Pro почти вдвое улучшила свой результат, что свидетельствует о ее высокой эффективности в выполнении многоэтапных профессиональных задач.



Результаты тестов Gemini 3.1 Pro / Изображение Google

А нам что с того?

Практическое применение улучшенного интеллекта разработчики продемонстрировали на нескольких впечатляющих примерах. Модель способна генерировать анимированные SVG-изображения непосредственно из текстового запроса. Первые пользователи уже сравнили результаты, и они разительно лучше.

Сравнение результатов работы Gemini 3 Pro и Gemini 3.1 Pro: смотрите видео

Поскольку они создаются в виде чистого кода, а не пикселей, такие файлы остаются четкими при любом масштабировании и имеют минимальный размер по сравнению с обычным видео.

Сравнение результатов работы Gemini 3 Pro и Gemini 3.1 Pro: смотрите видео

Также была показана способность системы синтезировать сложные данные: нейросеть создала рабочую панель аэрокосмического мониторинга, настроив поток телеметрии для визуализации орбиты Международной космической станции в реальном времени.

Отдельное внимание уделено интерактивному дизайну и креативному программированию. Gemini 3.1 Pro смогла не только воспроизвести визуальную симуляцию движения стаи птиц, но и построить иммерсивный опыт, где пользователь может управлять потоком с помощью жестов, а генеративный звук меняется в соответствии с движениями объектов.

Симуляция движения птиц с музыкой в Gemini 3.1 Pro: смотрите видео

В творческом эксперименте модель перенесла атмосферу романа "Бурного перевала" Эмили Бронте в дизайн современного веб-интерфейса, проанализировав литературные темы произведения.

Доступность

Сейчас Gemini 3.1 Pro находится на стадии предварительного просмотра. Она уже доступна для подписчиков Google AI Pro и Ultra в приложении Gemini и сервисе NotebookLM. Разработчики и корпоративные клиенты могут испытать ее через Gemini API в Google AI Studio, Vertex AI и Android Studio.

Полноценный релиз ожидается в ближайшее время.

Параметры

Технические параметры модели остались стабильными: окно контекста составляет 1 миллион входных токенов и 64 000 выходных токенов, пишет Ars Technica, а стоимость использования для разработчиков составляет 2 доллара за миллион входных и 12 долларов за миллион выходных токенов.