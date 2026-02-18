Google анонсировал дату конференции I/O 2026 с помощью головоломки

Компания Google решила не изменять традициям и превратила объявление даты своего важнейшего события в настоящий квест для разработчиков и фанатов. В этом году интрига вокруг Google I/O 2026 держалась до последнего, пока совместные усилия интернет-сообщества не позволили приоткрыть завесу тайны над графиком проведения мероприятия в Калифорнии.

Когда состоится I/O 2026?

Нынешний путь к анонсу начался с интерактивной головоломки под названием "Make Build Unlock". Вместо стандартного сообщения, корпорация предложила пользователям объединить усилия для достижения общей цели. Только после того, как определенное количество участников прошло все этапы игры, мир узнал точное время проведения конференции. Такой подход уже стал традиционным для Google, хотя на этот раз развлечение появилось на несколько дней позже, чем в прошлом году, пишет Android Authority.

Смотрите также Вы полюбите клавиатуру Gboard еще больше, если измените эти несколько настроек

Основным инструментом в создании этих мини-игр стал искусственный интеллект Gemini 3. Компания представила пять различных сценариев, каждый из которых можно было изменить в AI Studio.

В первой игре, "Hole in one", искусственный интеллект выступал в роли опытного помощника, который давал советы и комментировал игровой процесс в мини-гольфе. Игрокам нужно было рассчитывать силу и направление удара, избегая препятствий, среди которых был и фирменный робот Android, отмечает 9to5google.

Другие игры также демонстрировали возможности нейросети. В "Nonogram" Gemini создавал бесконечное количество игровых полей для японских кроссвордов, а в "Word wheel" искусственный интеллект автоматизировал дизайн уровней, обеспечивая идеальный баланс между сложностью и удовольствием от игры.

Особое внимание привлекло развлечение "Supersonic Bot", где для управления высотой полета робота Android использовались микрофоны – уровень подъема зависел от громкости звука.

Пятой игрой стала "Stretchy cat", где искусственный интеллект Gemini 3 выполнял роль дизайнера уровней, постоянно меняя игровую механику для обеспечения бесконечного процесса.

После решения всех задач становится известно, что Google I/O 2026 пройдет 19 – 20 мая. Мероприятие начнется 19 мая в 10 часов утра по тихоокеанскому времени с выступлений руководства компании.

Основная часть мероприятия состоится в амфитеатре Shoreline, что расположен вблизи штаб-квартиры компании в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Именно здесь Google проводит свои конференции с 2016 года, за исключением перерыва в 2020 году и онлайн-формата в следующем году.



Дата проведения Google I/O 2026 / Фото Google

Чего ждать от Google I/O 2026?

Программа конференции обещает быть чрезвычайно насыщенной.

Учитывая активное использование ИИ в тизере, ожидается, что Google в наибольшей степени сосредоточится на новейших достижениях в сфере искусственного интеллекта, в частности на дальнейшем развитии экосистемы Gemini и ее интеграции в различные сервисы. Мы увидим новые функции и, вероятно, даже целые новые сервисы.

Также значительное внимание уделят обновлениям операционной системы Android и другим ключевым продуктам компании, которые, безусловно, также будут щедро набиты искусственным интеллектом.

Хотя полный список сессий и подробное расписание появятся ближе к дате открытия, уже сейчас понятно, что посетителей и онлайн-зрителей ждут технические демонстрации, воркшопы и дискуссии в формате "у камина".

Хотя это мероприятие традиционно всегда было посвящено программному обеспечению и контактам с разработчиками, а не пользователями, компания уже несколько раз использовала эту площадку для презентации новых аппаратных решений, в частности анонса смартфонов, поэтому эксперты ждут интересных новостей и в этом сегменте.

Для тех, кто не сможет лично посетить Калифорнию, предусмотрена бесплатная онлайн-регистрация, которая открылась 17 февраля 2026 года.

Все ключевые события будут транслироваться в прямом эфире, что позволит разработчикам со всего мира следить за анонсами в реальном времени.