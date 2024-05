Google официально рассекретил Pixel 8a, опубликовав все характеристики и фото

Пока презентация Apple притягивала зрителей по всему миру, Google решил откусить немного их внимания и внезапно опубликовал информацию о предстоящем Pixel 8a. Самое интересное, что смартфон мы ожидали не раньше, чем на конференции I/O 2024, но у компании, как оказалось, другие планы.

Характеристики Pixel 8a

На самом деле нет ничего о Pixel 8a, чего бы мы еще не знали. За последние месяцы было так много утечек о нем, что мы уже видели и все цифры, и дизайн, и намеки на цену. Поэтому на этот раз подтверждаем и суммируем все в одном материале.

Смартфон на процессоре Tensor G3 будет доступен в двух вариантах, и это впервые для любого Pixel серии A:

Стандартный предлагает 128 гигабайт памяти и будет стоить 499 долларов .

и будет стоить . Однако, вы всегда можете приобрести версию с большим объемом памяти – 256 гигабайт за 559 долларов. Он будет доступен только в цвете Obsidian.

Вы увидите очень знакомый дизайн. По сравнению со стандартным Pixel 8, который имеет 6,2-дюймовый экран, 8a имеет немного меньший 6,1-дюймовый OLED-дисплей с заметно большими рамками. Но кроме этого, Pixel 8 и 8a почти одинаковые по размеру. Google заявляет, что материал, который покрывает дисплей, должен быть достаточно прочным, поскольку он изготовлен из стекла Gorilla Glass, хотя неясно, какого именно типа (например, Gorilla Glass 6, Victus или что-то другое).

Все Google Pixel 8a / Фото Google

Среди прочего:

Частота обновления 120 герц (по сравнению с 90 Гц в предыдущей модели), более обтекаемая панель камеры и новое матовое покрытие пластиковой задней панели, которое, как утверждает Google, имитирует текстуру кашемира.

(по сравнению с 90 Гц в предыдущей модели), более обтекаемая панель камеры и новое матовое покрытие пластиковой задней панели, которое, как утверждает Google, имитирует текстуру кашемира. 8a все еще предлагает приличную водонепроницаемость благодаря рейтингу IP67, хотя это немного хуже, чем сертификация IP68 у обычного Pixel 8.

Аккумулятор также немного меньше – 4 492 миллиампер-часов (вместо 4 575 мАч). Однако Google утверждает, что благодаря некоторым улучшениям энергоэффективности, новая модель должна работать дольше, чем предыдущая .

. Оперативной памяти – 8 гигабайт, без других вариантов.

Идя по следам прошлогодних флагманов, Pixel 8a также получит 7 лет обновлений программного обеспечения и безопасности , что является большим скачком по сравнению с тремя годами патчей для Android и пятью годами безопасности для прошлогодней модели 7a.

, что является большим скачком по сравнению с тремя годами патчей для Android и пятью годами безопасности для прошлогодней модели 7a. Наконец, Pixel 8a получит частично обновленную цветовую гамму, которая будет включать в себя голубой, фарфор (белый с легким персиковым оттенком), обсидиан (черный) и совершенно новый оттенок алоэ, который похож на мятный вариант Pixel 8 в начале этого года, но ярче и насыщеннее.



Все цвета Pixel 8a / Фото Sam Rutherford/Engadget

Камеры

К сожалению, камеры оставили без изменений. Они все еще хорошие, но без улучшений в этом году.

Блок камер использует те датчики на 64 мегапикселя (основная) на 13 мегапикселей (сверхширокоугольная) в основном блоке сзади. Фронтальная также на 13 мегапикселей.

Pixel 7a предлагал лучшее качество изображения среди всех телефонов в своем ценовом диапазоне, поэтому можно ожидать, что и на этот раз все будет точно не хуже, а в перспективе даже лучше благодаря улучшению алгоритмов обработки.

Поскольку устройство работает на чипе Tensor G3, он поддерживает почти все функции искусственного интеллекта, которые Google представил на обычном Pixel 8 прошлой осенью, включая Best Take, Audio Magic Eraser, Circle to Search, Live Translate и многое другое. Кроме того, хотя позже в этом месяце Google предоставит всем доступ к своему Magic Editor в Google Photos, бесплатные пользователи ограничены 10 сохранениями в месяц, тогда как для пользователей Pixel 8, а теперь и 8a, ограничения не существует.

Однако есть несколько функций, доступных на флагманских Pixels, которых нет на 8a. Самым большим упущением является отсутствие профессиональных элементов управления камерой, поэтому вы не можете вручную настроить такие параметры фотографий, как выдержка, ISO, баланс белого и тому подобное. Google также не улучшил скорость беспроводной зарядки Qi в 8a, а это означает, что вы ограничены лишь 7,5 ваттами вместо 18 Вт.

Наконец, хотя телефон и предлагает цифровой зум, в нем нет специального телеобъектива, как в Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8a / Фото Sam Rutherford/Engadget

Можно смело утверждать, что Pixel 8a обеспечивает 90 процентов того, что вы получаете от топовых телефонов Google, но по значительно меньшей цене. 499 долларов – это на 200 долларов меньше, чем обычная стартовая цена Pixel 8.