Google офіційно розсекретив Pixel 8a, опублікувавши всі характеристики та фото

Поки презентація Apple притягувала глядачів по всьому світу, Google вирішив відкусити трохи їхньої уваги й раптово опублікував інформацію про майбутній Pixel 8a. Найцікавіше, що смартфон ми очікували не раніше, ніж на конференції I/O 2024, але у компанії, як виявилося, інші плани.

Характеристики Pixel 8a

Насправді немає нічого про Pixel 8a, чого б ми ще не знали. За останні місяці було так багато витоків про нього, що ми вже бачили і всі цифри, і дизайн, і натяки на ціну. Тож цього разу підтверджуємо та підсумовуємо все в одному матеріалі.

Дивіться також Ви можете використовувати ваш Google Pixel як потужну вебкамеру: ось простий спосіб

Смартфон на процесорі Tensor G3 буде доступний у двох варіантах, і це вперше для будь-якого Pixel серії A:

Стандартний пропонує 128 гігабайтів пам'яті і коштуватиме 499 доларів .

і коштуватиме . Однак, ви завжди можете придбати версію з більшим обсягом пам'яті – 256 гігабайтів за 559 доларів. Він буде доступний лише в кольорі Obsidian.

Ви побачите дуже знайомий дизайн. У порівнянні зі стандартним Pixel 8, який має 6,2-дюймовий екран, 8a має трохи менший 6,1-дюймовий OLED-дисплей з помітно більшими рамками. Але крім цього, Pixel 8 і 8a майже однакові за розміром. Google заявляє, що матеріал, який покриває дисплей, повинен бути досить міцним, оскільки він виготовлений зі скла Gorilla Glass, хоча неясно, якого саме типу (наприклад, Gorilla Glass 6, Victus або щось інше).

Усі Google Pixel 8a / Фото Google

Серед іншого:

Частота оновлення 120 герців (порівняно з 90 Гц у попередній моделі), більш обтічна панель камери та нове матове покриття пластикової задньої панелі, яке, як стверджує Google, імітує текстуру кашеміру.

(порівняно з 90 Гц у попередній моделі), більш обтічна панель камери та нове матове покриття пластикової задньої панелі, яке, як стверджує Google, імітує текстуру кашеміру. 8a все ще пропонує пристойну водонепроникність завдяки рейтингу IP67, хоча це трохи гірше, ніж сертифікація IP68 у звичайного Pixel 8.

Акумулятор також трохи менший – 4 492 міліампер-годин (замість 4 575 мАг). Однак Google стверджує, що завдяки деяким покращенням енергоефективності, нова модель повинна працювати довше, ніж попередня .

. Оперативної пам'яті – 8 гігабайтів, без інших варіантів.

Йдучи слідами торішніх флагманів, Pixel 8a також отримає 7 років оновлень програмного забезпечення та безпеки , що є великим стрибком у порівнянні з трьома роками патчів для Android та п'ятьма роками безпеки для торішньої моделі 7a.

, що є великим стрибком у порівнянні з трьома роками патчів для Android та п'ятьма роками безпеки для торішньої моделі 7a. Нарешті, Pixel 8a отримає частково оновлену колірну гаму, яка включатиме в себе блакитний, порцеляну (білий з легким персиковим відтінком), обсидіан (чорний) і абсолютно новий відтінок алое, який схожий на м'ятний варіант Pixel 8 на початку цього року, але яскравіший і насиченіший.



Усі кольори Pixel 8a / Фото Sam Rutherford/Engadget

Камери

На жаль, камери залишили без змін. Вони все ще хороші, але без покращень цього року.

Блок камер використовує ті датчики на 64 мегапікселі (основна) на 13 мегапікселів (надширококутна) в основному блоці ззаду. Фронтальна також на 13 мегапікселів.

Pixel 7a пропонував найкращу якість зображення серед усіх телефонів у своєму ціновому діапазоні, тому можна очікувати, що й цього разу все буде точно не гірше, а в перспективі навіть краще завдяки покращенню алгоритмів обробки.

Оскільки пристрій працює на чіпі Tensor G3, він підтримує майже всі функції штучного інтелекту, які Google представив на звичайному Pixel 8 минулої осені, включаючи Best Take, Audio Magic Eraser, Circle to Search, Live Translate і багато іншого. Крім того, хоча пізніше цього місяця Google надасть усім доступ до свого Magic Editor в Google Photos, безкоштовні користувачі обмежені 10 збереженнями на місяць, тоді як для користувачів Pixel 8, а тепер і 8a, обмеження не існує.

Однак є кілька функцій, доступних на флагманських Pixels, яких немає на 8a. Найбільшим упущенням є відсутність професійних елементів керування камерою, тому ви не можете вручну налаштувати такі параметри фотографій, як витримка, ISO, баланс білого тощо. Google також не покращив швидкість бездротової зарядки Qi у 8a, а це означає, що ви обмежені лише 7,5 ватами замість 18 Вт.

Нарешті, хоча телефон і пропонує цифровий зум, у ньому немає спеціального телеоб'єктива, як у Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8a / Фото Sam Rutherford/Engadget

Можна сміливо стверджувати, що Pixel 8a забезпечує 90 відсотків того, що ви отримуєте від топових телефонів Google, але за значно меншою ціною. 499 доларів – це на 200 доларів менше, ніж звичайна стартова ціна Pixel 8.