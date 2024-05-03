Сам процес дуже простий. З ним не повинно виникати проблем, однак вам потрібно впевнитися, що ви встановили на свій смартфон Android 14, останню на сьогодні стабільну версію операційної системи.

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Як зробити вебкамеру з Google Pixel

Підключіть телефон Google Pixel до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C.

На вашому телефоні з'явиться напис "Заряджання цього пристрою через USB", натисніть на нього.

Тепер знайдіть опцію з написом "Вебкамера" і торкніться її.

Зачекайте кілька секунд, поки не з'явиться ще одне сповіщення з написом "Вебкамера", виберіть його.

Тепер вам потрібно лише відрегулювати попередній перегляд за допомогою кнопки гучності. Ви також можете збільшити масштаб відповідно до ваших уподобань.

Перейдіть до вашої улюбленої програми на робочому столі, наприклад, Zoom, Teams або Google Meet, і переконайтеся, що при виборі налаштувань камери за замовчуванням ви можете вибрати ваш телефон Pixel як бажаний пристрій.

Тепер розмістіть телефон у правильному положенні і починайте дзвінок.

Пам'ятайте, що якщо у вас не Pixel, ви можете скористатися цією ж функцією за допомогою програми Phone Link, оскільки останнє оновлення програми дозволяє робити це на будь-якому телефоні.

Це може бути дійсно дуже корисною функцією, адже як вбудовані, так і сторонні вебкамери для комп'ютерів досить низької якості. Хоча небагато людей переймаються якістю своєї камери, але якщо ви транслюєте або приймаєте дійсно важливі дзвінки та хочете бути впевненими, що про вас залишиться гарне враження, вам знадобиться хороша вебкамера.