Хороша новина полягає в тому, що відносно просто перевірити, як здійснюється доступ до компонентів камери та звуку, а вимкнути доступ можна лише кількома клацаннями або дотиками. Ось як це зробити, незалежно від того, яким пристроєм ви користуєтеся

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Windows

Якщо ви відкриєте "Налаштування" з меню "Пуск", а потім виберете "Конфіденційність", ви побачите ліворуч довгий список дозволів, які програми можуть запитувати у Windows. Вони охоплюють все, від сповіщень до місцезнаходження вашого пристрою, але нас найбільше цікавлять дозволи "Камера" і "Мікрофон".

Натисніть на будь-який із заголовків, щоб побачити програми, які мають доступ до цих частин системи. Звичайно, можуть існувати вагомі причини, чому програмам потрібен доступ до камери або мікрофона, але якщо ви помітили щось, що вас не влаштовує, вимкніть відповідний перемикач, щоб заборонити програмі доступ до цих компонентів.

macOS

На відміну від Windows, в macOS є індикатори активності камери та мікрофона. Іконки в рядку меню у верхній частині екрана, забарвлені в зелений і помаранчевий кольори відповідно, повинні повідомити вам, коли камера або мікрофон використовуються. Якщо у вас підключена вебкамера стороннього виробника, вона, швидше за все, також матиме власні індикатори (перевірте інструкцію до неї, якщо ви не впевнені).

Індикатори повинні попереджати вас про активність, але ви також можете перевірити, які з встановлених вами програм мають офіційний дозвіл на доступ до камери та мікрофона. Відкрийте меню Apple, натисніть "Системні налаштування", а потім відкрийте вкладку "Конфіденційність і безпека". У списку, що з'явиться, ви побачите, що у вас є пункти для мікрофона та камери.

Натисніть на будь-який з цих заголовків, щоб перевірити дозволи програми. Після цього ви зможете вирішити, чи є у програми законні підстави для доступу до вашої камери та мікрофона. Якщо ви не можете знайти таку причину для будь-якої програми у списку, вимкніть відповідний перемикач, і цей дозвіл буде скасовано.

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Браузери

Браузери також мають власні налаштування конфіденційності, які регулюють права доступу до камери та мікрофона. Це може бути корисно, коли вам потрібно заборонити доступ лише для конкретних сайтів, але в самій операційній системи ви б хотіли залишити доступ до цих звуку та відео для браузера загалом.

Ви можете заборонити доступ як централізовано для всіх, так і для кожного окремого сайту:

Централізовано. У різних браузерах це відбувається по-різному. У Chrome виберіть "Налаштування" – "Конфіденційність і безпека" – "Налаштування сайтів". Потім оберіть "Камера" або "Мікрофон". Вкажіть, чи можуть вони запитувати дозвіл на доступ. Якщо раніше ви вже видавали дозвіл чи заборону якомусь із сайтів, побачите їх у відповідному списку й зможете видалити, якщо є така потреба. В Edge: "Параметри" – "Файли Cookie та дозволи сайту" – Оберіть "Камера" або "Мікрофон". Вкажіть, чи можуть вони запитувати дозвіл на доступ. Firefox: "Налаштування" – "Приватність і безпека". Прогорніть донизу та знайдіть "Камера" або "Мікрофон".

Також коли ви перебуваєте на будь-якій сторінці, ви можете натиснути на спеціальну іконку, яка завжди знаходиться на самому початку рядка адреси. У Chrome вона виглядає як пара горизонтальних повзунків, у Edge – навісний замок (колодка). Виберіть "Налаштування сайтів" або "Дозволи для цього сайту". У Firefox це буде іконка щита, а далі – "Налаштування захисту".

Коли камера або мікрофон активно використовуються, в адресному рядку праворуч також з'являються символи камери або мікрофона.

Android

Різні виробники телефонів по-різному підходять до цього питання в Android, але сьогодні всі нові версії Android мають піктограму-індикатор, яка показує, коли використовується вбудована камера або мікрофон.

Якщо ж ви хочете заздалегідь заборонити чи дозволити доступ, зробіть наступне:

Відкрийте налаштування.

Знайдіть розділ захисту конфіденційності. У різних оболонках він може називати по-різному.

Ви побачите список дозволів. Оберіть камеру або мікрофон.

Ви побачите список програм, яким дозволено користуватися камерою та мікрофоном, яким заборонено, і яким можна це робити лише під час використання.

Щоб відредагувати дозвіл, натисніть на програму і виберіть потрібний варіант.

Це також можна зробити інакшим способом для конкретної програми:

Зайдіть у Налаштування.

Виберіть "Програми" – "Всі програми".

Виберіть потрібну програму або знайдіть її в пошуку.

Натисніть "Дозволи програм".

Оберіть потрібний пункт – "Камера" або "Мікрофон".

Відредагуйте.

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iOS

Ви можете визначити, коли камера або мікрофон активні на iPhone, тому що ви побачите зелену (камера) або помаранчеву (мікрофон) крапку у верхній частині екрана. Проведіть униз від правого верхнього кута дисплея, щоб перейти до Центру керування, а потім торкніться вгорі, щоб побачити, які саме програми зараз використовують ці системні компоненти.

Щоб переглянути доступ в iOS, відкрийте "Налаштування", а потім виберіть "Конфіденційність і безпека". На цій сторінці перелічено всі різні дозволи, на які можуть претендувати програми, від привілеїв Bluetooth до доступу до вашої фототеки. Натисніть "Мікрофон" або "Камера", щоб побачити, яким програмам надано ці дозволи.

Цілком логічно, що ці дозволи потрібні програмам для відеодзвінків, а не іграм чи поштовим клієнтам — розробник програми зобов'язаний пояснити, навіщо потрібні дозволи, коли ви бачите спливаюче вікно із запитом на їх отримання. Якщо ви бачите програму, якій ви точно не хочете надавати доступ до камери або мікрофона, вимкніть відповідний перемикач.