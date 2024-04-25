Microsoft починає вмикати рекламу в меню "Пуск" у Windows 11 для всіх користувачів, пише 24 Канал. Після короткого тестування на Windows Insiders на початку цього місяця, цього тижня корпорація почала розповсюджувати оновлення KB5036980, яке включає "рекомендації" для додатків.

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Що з цим робити

У розділі "Рекомендовані" в меню "Пуск" відтепер будуть показані деякі програми з Microsoft Store. Ці програми створені невеликою групою відібраних розробників, тож в рекламу не потрапить щось шкідливе чи недоречне.

Реклама нібито покликана допомогти користувачам Windows 11 знайти більше програм, але в основному вона принесе користь саме розробникам, яких Microsoft намагається заохотити до створення більшої кількості програм для Windows.

На щастя, ви можете вимкнути ці оголошення або "рекомендації", як їх називає Microsoft. Якщо ви встановили останнє оновлення KB5036980, перейдіть до "Налаштування" – "Персоналізація" – "Пуск" і вимкніть перемикач "Показувати рекомендації для підказок, рекламних пропозицій програм та іншого". Це вимкне будь-який додатковий вміст і рекомендації щодо програм.



Так виглядає перемикач в англомовній версії Windows 11 / Фото Florence Ion

Ви також можете вибрати опцію "Більше ярликів", щоб мати більше слотів для швидкого закріплення потрібних вам програм.

Хоча зараз KB5036980 є необов'язковим, Microsoft поширить його на всі комп'ютери з Windows 11 протягом найближчих тижнів. Є ще кілька інших компонентів цього оновлення, але вони несуттєві. Віджети на панелі завдань і на екрані блокування були покращені і більше не є піксельними і нечіткими. Також було додано анімовані іконки.