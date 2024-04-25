Microsoft начинает включать рекламу в меню "Пуск" в Windows 11 для всех пользователей, пишет 24 Канал. После короткого тестирования на Windows Insiders в начале этого месяца, на этой неделе корпорация начала распространять обновление KB5036980, которое включает "рекомендации" для приложений.

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Что с этим делать

В разделе "Рекомендуемые" в меню "Пуск" отныне будут показаны некоторые программы из Microsoft Store. Эти программы созданы небольшой группой отобранных разработчиков, поэтому в рекламу не попадет что-то вредное или неуместное.

Реклама якобы призвана помочь пользователям Windows 11 найти больше программ, но в основном она принесет пользу именно разработчикам, которых Microsoft пытается поощрить к созданию большего количества программ для Windows.

К счастью, вы можете отключить эти объявления или "рекомендации", как их называет Microsoft. Если вы установили последнее обновление KB5036980, перейдите в "Настройки" – "Персонализация" – "Пуск" и отключите переключатель "Показывать рекомендации для подсказок, рекламных предложений программ и прочего". Это отключит любое дополнительное содержимое и рекомендации по приложениям.



Так выглядит переключатель в англоязычной версии Windows 11 / Фото Florence Ion

Вы также можете выбрать опцию "Больше ярлыков", чтобы иметь больше слотов для быстрого закрепления нужных вам программ.

Хотя сейчас KB5036980 является необязательным, Microsoft распространит его на все компьютеры с Windows 11 в течение ближайших недель. Есть еще несколько других компонентов этого обновления, но они несущественны. Виджеты на панели задач и на экране блокировки были улучшены и больше не являются пиксельными и нечеткими. Также были добавлены анимированные иконки.