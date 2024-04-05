Причина первая: Copilot предлагает GPT-4 бесплатно

Несмотря на то, что оба чат-бота построены на основе языковой модели GPT от OpenAI, они по-разному монетизируют свои услуги. ChatGPT предлагает старую, менее мощную модель ИИ GPT-3.5 на бесплатном уровне. Более продвинутая модель GPT-4 доступна только на тарифном плане за 20 долларов в месяц, пишет 24 Канал.

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Хотя GPT-3.5 является мощной моделью искусственного интеллекта, она не идет ни в какое сравнение с мощностью и глубиной, которые вы получаете с GPT-4. Microsoft Copilot предлагает GPT-4 бесплатно, к тому же имея в комплекте некоторые другие функции. На платной основе она предлагает пользовательские GPT, которые вы можете натренировать под собственные нужды.

Поэтому выбор очевиден: вы можете получить доступ к одной из самых совершенных моделей искусственного интеллекта бесплатно на Copilot или заплатить 20 долларов за использование той же модели на платформе ChatGPT.

Причина вторая: Copilot имеет лучший поиск и доступ к интернету

Обе модели – и Copilot, и ChatGPT – имеют доступ к интернету. Однако в последнем случае это возможно только с помощью премиум-плана. Если вы используете ChatGPT, вам придется платить минимум 20 долларов в месяц за доступ к реальным интернет-данным, или пользоваться данными, которые застыли во времени, поскольку OpenAI обучает свою модель порциями, периодически скармливая ей обновленный интернет. Но в этих промежутках бесплатная версия остается слепой к реальному времени.

С другой стороны, в Copilot вы можете получить доступ к интернету с бесплатным аккаунтом — вам даже не нужна учетная запись, чтобы получить доступ к интернету в Copilot. Однако важно не только то, может ли каждая из моделей получить доступ к интернету;. Важным фактором является то, как они используют доступ к интернету.

Многочисленные тесты (в том числе и личные) показали, что подход Copilot к синтезу интернет-данных намного лучше, чем у ChatGPT. Copilot лучше решает, когда использовать учебные данные для ответа на вопрос, а когда обратиться к интернету, чтобы получить ответ. ИИ от Microsoft также предоставляет вам детальные ссылки, показывая, откуда получил информацию.

Стоит отметить, что Copilot, изначально выпущен как Bing AI, вообще задумывался как поисковая система. Это означает, что по умолчанию чат-бот с искусственным интеллектом ищет информацию в интернете. ChatGPT, с другой стороны, в большей степени полагается на готовые обучающие данные. В результате Copilot является лучшим вариантом при выполнении заданий, которые требуют актуальной информации или цитирования источников.

Причина третья: Copilot предлагает встроенную генерацию изображений DALL-E



Пример работы функции / Скриншот 24 канала

В ChatGPT вам нужно заплатить за один из премиум-уровней,, чтобы получить доступ к генератору изображений DALL-E. Но с Copilot Microsoft эти возможности открываются абсолютно бесплатно. Вы можете создавать изображения с текстовым описанием, объясняя искусственному интеллекту, что хотите увидеть в результате.

Кроме того, ChatGPT сильно ограничивает количество раз, когда вы можете запросить модель для генерации текста и изображений, тогда как Copilot позволяет генерировать значительно больше изображений.

Причина четвертая: Copilot уже интегрирован в обширную экосистему Microsoft

Не менее важным преимуществом Copilot над ChatGPT является то, насколько тесно он вплетен в большую экосистему продуктов Microsoft. Это помогает создать безупречный и целостный опыт, что дает ему преимущество над автономными чат-ботами с искусственным интеллектом, такими как ChatGPT, поскольку OpenAI не имеет других собственных сервисов, таких как почта или Office.

Тем временем Microsoft интегрировала помощника в Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint), поисковик Bing, электронную почту Outlook, Teams и другие. Он может получать доступ к вашим данным, предоставляя вам самую актуальную помощь на основе личной информации, писем, планов, записей и т.д.

Такая глубокая интеграция Copilot означает, что использование инструментов в экосистеме Microsoft будет легче, быстрее и интереснее. Вы можете за секунды генерировать тексты, презентации, письма, доклады и многое другое, делиться этим, отправлять по почте и т. Д.

Вывод

В конце концов, выбор между Copilot и ChatGPT зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Но в случае Microsoft прослеживается четкая тенденция: компания стремится превзойти OpenAI на каждом шагу. Они берут премиум-функции, которые делают ChatGPT таким привлекательным, и добавляют их бесплатно в свой сервис Copilot.