Причина перша: Copilot пропонує GPT-4 безплатно

Попри те, що обидва чат-боти побудовані на основі мовної моделі GPT від OpenAI, вони по-різному монетизують свої послуги. ChatGPT пропонує стару, менш потужну модель ШІ GPT-3.5 на безкоштовному рівні. Більш просунута модель GPT-4 доступна лише на тарифному плані за 20 доларів на місяць, пише 24 Канал.

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Хоча GPT-3.5 є потужною моделлю штучного інтелекту, вона не йде ні в яке порівняння з потужністю і глибиною, які ви отримуєте з GPT-4. Microsoft Copilot пропонує GPT-4 безплатно, до того ж маючи в комплекті деякі інші функції. На платній основі вона пропонує користувацькі GPT, які ви можете натренувати під власні потреби.

Тож вибір очевидний: ви можете отримати доступ до однієї з найдосконаліших моделей штучного інтелекту безкоштовно на Copilot або заплатити 20 доларів за використання тієї ж моделі на платформі ChatGPT.

Причина друга: Copilot має кращий пошук і доступ до інтернету

Обидві моделі – і Copilot, і ChatGPT – мають доступ до інтернету. Однак в останньому випадку це можливо лише за допомогою преміум-плану. Якщо ви використовуєте ChatGPT, вам доведеться платити щонайменше 20 доларів на місяць за доступ до реальних інтернет-даних, або користуватися даними, які застигли в часі, оскільки OpenAI навчає свою модель порціями, періодично згодовуючи їй оновлений інтернет. Але в цих проміжках безплатна версія лишається сліпою до реального часу.

З іншого боку, у Copilot ви можете отримати доступ до інтернету з безплатним акаунтом — вам навіть не потрібен обліковий запис, щоб отримати доступ до інтернету в Copilot. Однак важливо не лише те, чи може кожна з моделей отримати доступ до інтернету;. Важливим фактором є те, як вони використовують доступ до інтернету.

Численні тести (в тому числі й особисті) показали, що підхід Copilot до синтезу інтернет-даних набагато кращий, ніж у ChatGPT. Copilot краще вирішує, коли використовувати навчальні дані для відповіді на питання, а коли звернутися до інтернету, щоб отримати відповідь. ШІ від Microsoft також надає вам детальні посилання, показуючи, звідки отримав інформацію.

Варто зазначити, що Copilot, спочатку випущений як Bing AI, взагалі задумувався як пошукова система. Це означає, що за замовчуванням чат-бот зі штучним інтелектом шукає інформацію в інтернеті. ChatGPT, з іншого боку, більшою мірою покладається на готові навчальні дані. Як результат, Copilot є кращим варіантом при виконанні завдань, які вимагають актуальної інформації або цитування джерел.

Причина третя: Copilot пропонує вбудовану генерацію зображень DALL-E



Приклад роботи функції / Скриншот 24 Каналу

У ChatGPT вам потрібно заплатити за один з преміум-рівнів, щоб отримати доступ до генератора зображень DALL-E. Але з Copilot Microsoft ці можливості відкриваються абсолютно безплатно. Ви можете створювати зображення на текстовим описом, пояснюючи штучному інтелекту, що хочете побачити в результаті.

Крім того, ChatGPT сильно обмежує кількість разів, коли ви можете запросити модель для генерації тексту та зображень, тоді як Copilot дозволяє генерувати значно більше зображень.

Причина четверта: Copilot вже інтегровано у велику екосистему Microsoft

Не менш важливою перевагою Copilot над ChatGPT є те, наскільки тісно він вплетений у велику екосистему продуктів Microsoft. Це допомагає створити бездоганний і цілісний досвід, що дає йому перевагу над автономними чат-ботами зі штучним інтелектом, такими як ChatGPT, оскільки OpenAI не має інших власних сервісів, таких як пошта чи Office.

Натомість Microsoft інтегрувала помічника у Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint), пошуковик Bing, електронну пошту Outlook, Teams та інші. Він може отримувати доступ до ваших даних, надаючи вам найактуальнішу допомогу на основі особистої інформації, листів, планів, записів тощо.

Така глибока інтеграція Copilot означає, що використання інструментів в екосистемі Microsoft буде легшим, швидшим і цікавішим. Ви можете за секунди генерувати тексти, презентації, листи, доповіді та багато іншого, ділитися цим, надсилати поштою тощо.

Висновок

Зрештою, вибір між Copilot та ChatGPT залежить від ваших конкретних потреб та уподобань. Але у випадку Microsoft прослідковується чітка тенденція: компанія прагне перевершити OpenAI на кожному кроці. Вони беруть преміум-функції, які роблять ChatGPT таким привабливим, і додають їх безплатно до свого сервісу Copilot.