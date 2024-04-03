Смартфон допоможе вам навчатися буквально будь-де: їдучи в метро, очікуючи в черзі, гуляючи вулицею. Достатньо ввімкнути аудіо чи відео – і ви можете отримати доступ до знань у будь-якій точці світу, навіть якщо у вас немає прямо зараз інтернету.

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Використовуйте освітні додатки

У магазинах застосунків можна знайти масу різноманітних сервісів, які полегшать ваше навчання.

Duolingo допоможе вивчати мови. Цей сервіс є одним із найбільш відомих, маючи мільйони завантажень на обох платформах. Короткі уроки тут розбиті на групи за темами та рівнем складності, а також є система заохочення.

допоможе вивчати мови. Цей сервіс є одним із найбільш відомих, маючи мільйони завантажень на обох платформах. Короткі уроки тут розбиті на групи за темами та рівнем складності, а також є система заохочення. PhotoMath – для вивчення математики. Цей застосунок в першу чергу використовується як сервіс для розв'язання рівнянь, але його здатність пояснювати алгоритм рішення допоможе вам не просто отримати легку відповідь, а й зрозуміти, як її добути. PhotoMath використовує камеру та технологію оптичного розпізнавання символів, щоб зчитувати написані користувачем рівняння.

– для вивчення математики. Цей застосунок в першу чергу використовується як сервіс для розв'язання рівнянь, але його здатність пояснювати алгоритм рішення допоможе вам не просто отримати легку відповідь, а й зрозуміти, як її добути. PhotoMath використовує камеру та технологію оптичного розпізнавання символів, щоб зчитувати написані користувачем рівняння. TED . Цей додаток дасть вам доступ до тисяч відео з виступами відомих людей, учених, спеціалістів з різних сфер. Часом це можуть бути просто цікаві пізнавальні розповіді, а часом і серйозні освітні лекції. Здебільшого відео англомовні, але творці забезпечують субтитри.

. Цей додаток дасть вам доступ до тисяч відео з виступами відомих людей, учених, спеціалістів з різних сфер. Часом це можуть бути просто цікаві пізнавальні розповіді, а часом і серйозні освітні лекції. Здебільшого відео англомовні, але творці забезпечують субтитри. Khan Academy . Цей освітній додаток спочатку був орієнтований на лекції та роботи різних вчених англійською мовою, але пізніше розширився і тепер там можна знайти матеріал із шкільних предметів — хімії, математики, історії та інших. Загалом у Khan Academy зібрано понад 4200 матеріалів. У Khan Academy є відеоуроки з усіх предметів, що вивчаються у школі. Матеріали мають різний рівень складності. Варто звернути увагу, що лекції доступні лише англійською, але творці працюють над перекладом на інші світові мови.

. Цей освітній додаток спочатку був орієнтований на лекції та роботи різних вчених англійською мовою, але пізніше розширився і тепер там можна знайти матеріал із шкільних предметів — хімії, математики, історії та інших. Загалом у Khan Academy зібрано понад 4200 матеріалів. У Khan Academy є відеоуроки з усіх предметів, що вивчаються у школі. Матеріали мають різний рівень складності. Варто звернути увагу, що лекції доступні лише англійською, але творці працюють над перекладом на інші світові мови. YouTube. Так саме цей сервіс, який ми часто сприймаємо лише як джерело дурнуватих відео з челенджами, оглядів на фільми, інтерв'ю зі знаменитостями чи блогів про особисте життя, може стати чи не найбільшим джерелом знань. YouTube зібрав мільйони відео всіма можливими мовами й на практично будь-яку тему. Багато людей використовують YouTube як пошукову систему частіше, ніж сам Google. Там можна знайти не лише окремі лекції, а й цілі курси та серії відео на ту чи іншу тему.

Реєструйтесь на освітніх платформах

Оскільки ми вже згадали про Khan Academy, яка за своєю суттю є цілою освітньою платформою, то ось вам ще варіанти, які точно вам знадобляться.

Coursera: онлайн-курси від провідних світових університетів.

edX: безплатна інтернет-платформа масових відкритих інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом.

Udacity: комерційна освітня організація, яка спочатку зосереджувалася на наданні курсів, подібних до університетських, а зараз більше зосереджена на професійних курсах для професіоналів.

Український аналог Prometheus: пропонує онлайн-курси різних напрямків і рівнів, в тому числі в IT, мови, бізнес, особистий розвиток, психологія, підвищення кваліфікації, державна служба та інше. Є як платні курси, так і безплатні. Перевагою є український переклад та наявність застосунка, який дозволяє заздалегідь завантажити курси й дивитися їх без інтернету пізніше.

Приєднуйтесь до онлайн-спільнот

Однією з найкорисніших речей, які дали нам смартфони, є можливість спілкування будь-де і будь з ким. Знайдіть однодумців на Reddit, у Facebook чи Twitter. Це також можуть бути спеціалізовані форуми, де люди об'єднуються для вивчення тих чи інших питань.

Обмін досвідом часом може дати нам навіть більше, ніж спеціалізовані курси. Крім того, це безцінний спосіб завести нові знайомства в тій чи іншій сфері.

Що ще

Варто пам'ятати, що освітній процес полягає не лише в тому, щоб подивитися якийсь пізнавальний ролик раз на тиждень. Це потребує дисципліни, витримки та зосередженості. Тому тут вам на поміч прийдуть застосунки, які Не є освітніми за своєю суттю, але допоможуть краще організуватися.