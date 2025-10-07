Японское подразделение Google снова удивляет необычными изобретениями. На этот раз инженеры презентовали концептуальную клавиатуру, которой совершенно невыносимо пользоваться. Она сочетает ностальгию по ретро-технологиям и современные инженерные решения, предлагая совершенно новый подход к вводу текста – вместо привычных клавиш нас возвращают в эпоху дисковых телефонов.

Как работает необычная клавиатура?

Новый концепт получил название Gboard Dial Version. Его главная особенность – полное отсутствие традиционных клавиш. Вместо них устройство оснащено девятью дисками разного размера, напоминающими набор номера в старых стационарных телефонах. Чтобы напечатать букву, пользователю нужно вставить палец в соответствующее отверстие на диске и прокрутить его до конечной точки. После этого диск автоматически возвращается в исходное положение, издавая характерный механический звук, имитирующий старые аппараты, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Хотя внешне устройство выглядит как техника из прошлого века, внутри оно вполне современное. В отличие от старых телефонов, которые использовали импульсный набор, клавиатура от Google работает на основе современных сенсоров. Они преобразуют вращательные движения дисков в USB-сигналы, которые распознает компьютер.

Главный диск содержит буквы, расположены в три слоя, что позволяет вместить весь алфавит в компактном размере. Другие, меньшие диски, отвечают за цифры, функциональные клавиши, стрелки и даже клавишу Enter, которая также выполнена в виде отдельного диска.

Как работает Gboard Dial Version: видео

В дополнение к клавиатуре инженеры создали забавный аксессуар – подставку для мыши, которая имитирует рычаг старого телефона. Если положить на нее мышь во время видеозвонка, вебкамера автоматически выключится, словно вы "положили трубку.

Почему Google это делает?

Этот проект является частью ежегодной традиции Google Japan, в рамках которой команда Gboard создает экспериментальные и порой странные клавиатуры.

В прошлые годы они уже представляли клавиатуру в форме длинного бруска длиной почти 1,7 метра, устройство в виде японской чашки для чая, клавиатуру-кепку и даже модель в форме ленты Мебиуса.

Прошлогодняя клавиатура в виде ленты Мебиуса: видео

Можно ли это купить?

Как и предыдущие разработки, Gboard Dial Version не поступит в коммерческую продажу. Это лишь творческий эксперимент, призван переосмыслить сам процесс набора текста и подарить новые тактильные ощущения.

Несмотря на это любой может собрать такую клавиатуру самостоятельно. Google делает эти проекты полностью открытыми, публикуя все необходимые файлы, чертежи для 3D-принтера и инструкции на GitHub. Доступны две версии: полная с девятью дисками и упрощенная с одним.