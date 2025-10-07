Google випустив клавіатуру, яку ви полюбите і зненавидите одночасно
- Google Japan представляє концептуальну клавіатуру Gboard Dial Version, яка замість звичних клавіш використовує диски, схожі на набір номера в старих телефонах.
- Клавіатура є частиною експериментальних проектів Google і не надійде у комерційний продаж, але будь-хто може зібрати її самостійно за допомогою відкритих інструкцій на GitHub.
Японський підрозділ Google знову дивує незвичайними винаходами. Цього разу інженери презентували концептуальну клавіатуру, якою абсолютно нестерпно користуватися. Вона поєднує ностальгію за ретро-технологіями та сучасні інженерні рішення, пропонуючи абсолютно новий підхід до введення тексту – замість звичних клавіш нас повертають в епоху дискових телефонів.
Як працює незвичайна клавіатура?
Новий концепт отримав назву Gboard Dial Version. Його головна особливість – повна відсутність традиційних клавіш. Замість них пристрій оснащений дев'ятьма дисками різного розміру, що нагадують набір номера в старих стаціонарних телефонах. Щоб надрукувати літеру, користувачеві потрібно вставити палець у відповідний отвір на диску та прокрутити його до кінцевої точки. Після цього диск автоматично повертається у вихідне положення, видаючи характерний механічний звук, що імітує старі апарати, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.
Хоча зовні пристрій виглядає як техніка з минулого століття, всередині він цілком сучасний. На відміну від старих телефонів, які використовували імпульсний набір, клавіатура від Google працює на основі сучасних сенсорів. Вони перетворюють обертальні рухи дисків на USB-сигнали, які розпізнає комп'ютер.
Головний диск містить літери, розташовані в три шари, що дозволяє вмістити весь алфавіт у компактному розмірі. Інші, менші диски, відповідають за цифри, функціональні клавіші, стрілки та навіть клавішу Enter, яка також виконана у вигляді окремого диска.
Як працює Gboard Dial Version: відео
На додаток до клавіатури інженери створили кумедний аксесуар – підставку для миші, яка імітує важіль старого телефона. Якщо покласти на неї мишу під час відеодзвінка, вебкамера автоматично вимкнеться, немов ви "поклали слухавку.
Чому Google це робить?
Цей проєкт є частиною щорічної традиції Google Japan, у рамках якої команда Gboard створює експериментальні та часом дивакуваті клавіатури.
У минулі роки вони вже представляли клавіатуру у формі довгого бруска довжиною майже 1,7 метра, пристрій у вигляді японської чашки для чаю, клавіатуру-кепку та навіть модель у формі стрічки Мебіуса.
Торішня клавіатура у вигляді стрічки Мебіуса: відео
Чи можна це купити?
Як і попередні розробки, Gboard Dial Version не надійде у комерційний продаж. Це лише творчий експеримент, покликаний переосмислити сам процес набору тексту та подарувати нові тактильні відчуття.
Попри це будь-хто може зібрати таку клавіатуру самостійно. Google робить ці проєкти повністю відкритими, публікуючи всі необхідні файли, креслення для 3D-принтера та інструкції на GitHub. Доступні дві версії: повна з дев'ятьма дисками та спрощена з одним.