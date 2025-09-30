Що нового у Logitech MX Master 4?

Найпомітнішою зміною в MX Master 4 став вбудований гаптичний модуль, розташований у зоні упору для великого пальця. Ця панель створює ледь відчутні вібрації під час прокручування, навігації та виконання різних команд у програмах. Користувачі можуть налаштувати інтенсивність відгуку через програму Logi Options+ або повністю вимкнути цю функцію, пише 24 Канал з посиланням на Logitech.

Гаптика допомагає відчути момент, коли курсор досягає потрібної позиції у графічних редакторах, наприклад, при вирівнюванні об'єктів у Photoshop. На момент запуску підтримка гаптики реалізована нативно лише в кількох програмах: Photoshop, Lightroom та Zoom, з подальшим додаванням Premiere Pro. Logitech випустила SDK для розробників, щоб розширити підтримку цієї технології, пише The Verge.

Actions Ring – швидкий доступ до інструментів

Нова функція Actions Ring активується натисканням кнопки під великим пальцем і виводить на екран кільцеве меню з налаштовуваними ярликами. Це меню адаптується залежно від програми, в якій працює користувач, надаючи доступ до найчастіше використовуваних команд.

Наприклад, у Chrome може з'явитися швидкий доступ до інструменту скриншотів, а в Photoshop – до регулювання яскравості та контрасту. За даними Logitech, Actions Ring дозволяє зекономити до 33% часу та зменшити рух миші на 63%. Також передбачена можливість створювати вкладені меню для більш специфічних завдань.

Actions Ring для швидких дій та багатозадачності / Фото 24 Канал

Покращене підключення та технічні характеристики

MX Master 4 отримала оновлений високопродуктивний чип та оптимізоване розташування антени, що забезпечує вдвічі сильніший сигнал порівняно з попередніми моделями.

У комплекті йде новий USB-C донгл для швидкого та стабільного з'єднання з ноутбуками, комп'ютерами та планшетами.

Миша підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв з можливістю перемикання через Actions Ring або спеціальні кнопки Easy-Switch.

Logi Bolt з'єднує мишку з вашим ПК / Фото 24 Канал

Серед технічних характеристик: сенсор на 8000 DPI з підтримкою роботи навіть на склі, колесо прокручування MagSpeed зі швидкістю до 1000 рядків за секунду та безшумні кліки, які на 90% тихіші за MX Master 3.

Швидка зарядка через USB-C дозволяє отримати три години роботи за одну хвилину заряджання, а повного заряду вистачає на 70 днів.

Екологічність та бізнес-версія

Logitech приділила увагу екологічності: MX Master 4 містить щонайменше 48% сертифікованого переробленого пластику, алюмінієве колесо для великого пальця з низьким вуглецевим слідом та батарею зі 100% переробленого кобальту. Упаковка виготовлена з матеріалів, сертифікованих FSC, а дизайн спрощує розбирання для перероблення.

Для корпоративних клієнтів доступна версія MX Master 4 for Business з можливістю дистанційного моніторингу через платформу Logitech Sync та надійним підключенням Logi Bolt у перевантажених офісних мережах.

Комп'ютерна мишка MX Master 4 / 24 Канал

Ціна та доступність

MX Master 4 коштує 119.99 долара або 129.99 євро і вже доступна до придбання. В Україні її ціна становить 5599 гривень.

Базова версія пропонується у кольорах Graphite та Pale Grey по всьому світу, а в Північній Америці та Європі додатково доступні Black та Graphite Charcoal.

Версія MX Master 4 for Mac продається у кольорах White Silver та Space Black.

До кожної покупки додається безкоштовна місячна підписка на Adobe Creative Cloud з доступом до Photoshop, Lightroom та Premiere Pro.