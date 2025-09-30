Після місяця щоденної роботи та тестувань проведених 24 Каналом, можна впевнено стверджувати, що MX Master 4 – це унікальний маніпулятор, який створює фізичний зв'язок з цифровим світом. Це вже не просто пристрій для переміщення курсора, а продовження вашої руки, що реагує на дії та допомагає працювати швидше й точніше. Розберімося детальніше, як Logitech цього досягла і найголовніше, чи потрібна вам ця миша?

Як розвивалася MX Master?

Шанувальників серії MX Master можуть зітхнути з полегшенням: Logitech не стала кардинально змінювати ідеальну асиметричну форму.

Взагалі про серію MX варто сказати кілька слів. Її шлях, це історія постійних інновацій, де кожне покоління вирішувало конкретні проблеми користувачів і пропонувало щось абсолютно нове водночас зберігаючи те, що працює.

Все почалося з оригінальної MX Master, яка представила світові свою фірмову ергономічну форму, розумне колесо прокрутки, що автоматично перемикалося між покроковим та вільним режимами, та унікальне колесо для великого пальця. Це був інструмент, створений для тих, хто вимагав від миші більшого, ніж просто переміщення курсора.

Наступні покоління, як-от MX Master 2S, зробили акцент на програмному забезпеченні, представивши революційну технологію Logitech Flow, що дозволила безшовно працювати на кількох комп'ютерах одночасно.

З виходом MX Master 3 серія отримала одне з найважливіших апаратних оновлень – електромагнітне колесо MagSpeed. Воно стало тихішим, швидшим та неймовірно точним. Разом з цим миша перейшла на сучасний роз'єм USB-C.

Модель MX Master 3S продовжила вдосконалення, зробивши кліки майже безшумними та збільшивши роздільну здатність сенсора до 8K DPI для ідеальної роботи з моніторами надвисокої чіткості.

І ось тепер, з виходом сьомого покоління, MX Master 4, Logitech не просто вдосконалює формулу. Вона її переосмислює, додаючи тактильний зворотний зв'язок та Actions Ring. Це не просто наступна миша в лінійці – це кульмінація десятирічного досвіду – прагнення створити ідеальний інструмент для майстрів своєї справи.

Дизайн та ергономіка: еволюція культової форми

Мишка, як і раніше, бездоганно лежить у долоні, забезпечуючи комфорт протягом усього робочого дня. Однак зміни в деталях роблять її ще зручнішою.

Найпомітніше покращення спеціальна кнопка жестів, яка тепер інтегрована в панель для великого пальця, і її натискання викликає вібровідгук під час виконання одного із запрограмованих рухів.



MX Master 4 зберегла культову форму / 24 Канал

Миша створена для зручного тримання, що забезпечує комфортне розташування долоні на корпусі. Між вказівним і великим пальцями є впадина з горизонтальним колесом прокрутки, а також ергономічна впадина для великого пальця.



Мишка дуже зручна і ергономічна / Фото 24 Канал

Матеріали корпусу – це окрема історія. Logitech відмовилася від прогумованого покриття, яке з часом збирало бруд і зношувалося. Натомість бічні панелі тепер вкриті гладким, стійким до забруднень силіконом. Він приємний на дотик, але водночас чіпкий, що гарантує надійний хват.

Верхня частина отримала цікаву поліровану мікротекстуру, виготовлену з переробленого пластику, що створює відчуття преміального та довговічного продукту.



Матеріали корпусу надають мишці преміального вигляду / Фото 24 Канал

MX Master 4 позиціонується як інвестиція в продуктивність, і її довговічність не викликає сумнівів. Відмова від м'якого покриття на користь силікону та міцного пластику гарантує, що мишка збереже свій вигляд роками.

До речі, мишка абсолютно "всюдихідна". За час тустування де я тільки її не випробовував: різноманітні поверхні, текстури, книги, глянцеві, матові та інші покриття. Навіть волохата оббивка дивана не стала на заваді.

Водночас компанія зробила значний крок у бік екологічності. Корпус містить мінімум 48% сертифікованого переробленого пластику (до 54% для графітової версії), а алюмінієве колесо прокрутки виготовлене з низьковуглецевого сплаву. Навіть кобальт у батареї на 100% перероблений. Конструкція з розбірними гвинтами спрощує утилізацію пристрою.

Haptic Sense Panel дозволяє відчути свою роботу

Переходячи до інновацій, перш за все варто згадати про спеціальну панель Haptic Sense Panel, яка повністю змінює досвід взаємодії з комп'ютером. Ця панель розташована в лівій зоні мишки, де зазвичай відпочиває ваш великий палець. І якщо раніше ця зона ніяк не була використана в конструкції маніпулятора – тепер це функціональна область, яка відповідає за відчуття і пропонує ще дещо цікаве.

Перш за все варто пояснити, що Haptic Sense Panel – це не груба вібрація в стилі смартфона, ні. Тут працює набір тонких, ледь відчутних імпульсів, що забезпечують фізичну віддачу під час взаємодії з цифровими об'єктами, або в процесі роботи.



Панель Haptic Sense Panel на під великим пальцем / Фото 24 Канал

Раніше ми згадували про окрему кнопку жестів розташовану біля великого пальця. Вона дає змогу виконати швидку дію простим рухом, наприклад, вийти на робочий стіл, відкрити панель Windows чи згорнути вікна. Кожен рух в цьому режимі супроводжується вібровідгуком, який сповіщає про виконання різноманітних дії.

Графічні редактори . У Photoshop чи Figma при вирівнюванні об'єктів мишка подає легкий сигнал, коли елементи ідеально збігаються по напрямних. Це дозволяє працювати "наосліп", не відволікаючись на пікселі.

. У Photoshop чи Figma при вирівнюванні об'єктів мишка подає легкий сигнал, коли елементи ідеально збігаються по напрямних. Це дозволяє працювати "наосліп", не відволікаючись на пікселі. Інші програми . Функцію Haptic Sense Panel підтримуватимуть також інші програми. У застосунку можна буде завантажити плагін від розробників. Наразі таку підтримку мають лише Pfotoshop, Lightroom та Zoom, однак Logitech обіцяє співпрацювати із розробниками для наповнення бібліотеки більшою кількістю плагінів.

. Функцію Haptic Sense Panel підтримуватимуть також інші програми. У застосунку можна буде завантажити плагін від розробників. Наразі таку підтримку мають лише Pfotoshop, Lightroom та Zoom, однак Logitech обіцяє співпрацювати із розробниками для наповнення бібліотеки більшою кількістю плагінів. Навігація . При перемиканні між віртуальними робочими столами панель подає чіткий імпульс, що підтверджує дію.

. При перемиканні між віртуальними робочими столами панель подає чіткий імпульс, що підтверджує дію. Дії Smart Actions. Вібровідгук також можна "прив'язати" для підтвердження виконання розумних дій, які можна запрограмувати у застосунку.

До речі, рівень вібровідгуку можна налаштувати у застосунку встановивши його ледь відчутний, низький, середній (за замовчуванням), або високий, коли вібрацію не просто відчуваєш, а чуєш.



Haptic Sense Panel зручно та різноманітно налаштовується в застосунку / Фото 24 Канал

Загалом Haptic Sense Panel виконує низку завдань, від відчуття віртуальних предметів, зон і до сповіщень про виконання тієї чи іншої функції Actions Ring, а це саме те "дещо цікаве", про яке ми згадували раніше.

Швидкі функції Actions Ring

Actions Ring – це друга важлива інновація і "персональний прискорювач робочих процесів", як його називають в Logitech. Це спеціальне настроюване кільце навколо однієї з кнопок мишки, яке за замовчуванням прив'язане саме за Haptic Sense Panel.

Під час натискання на панель, на екрані з'являється кільце швидких функцій. Його можна тонко налаштувати під себе для виконання різних завдань, шорткатів, виклику ШІ чи будь-яких інших програм, а також Actions Ring можна перемапити на будь-яку іншу кнопку мишки в застосунку Logi Options+. Саме тут, до речі, можна також створити своє унікальне Actions Ring з потрібним набором дій для кожної програми в якій ви працюєте.



Actions Ring змінює досвід швидких дій та багатозадачності / Фото 24 Канал

Actions Ring також вже має вбудовані пресети для популярних програм, які можна змінювати для власної зручності.

Для дизайнерів : У Photoshop кільце дає швидкий доступ до інструментів "Пензель" та "Ластик", а також для корекції кольору. Це може зекономити купу кліків та жестів.

: У Photoshop кільце дає швидкий доступ до інструментів "Пензель" та "Ластик", а також для корекції кольору. Це може зекономити купу кліків та жестів. Для розробників : У VS Code кільце дозволяє миттєво скомпілювати проєкт, перемкнутися між вкладками або закоментувати блок коду одним натисканням.

: У VS Code кільце дозволяє миттєво скомпілювати проєкт, перемкнутися між вкладками або закоментувати блок коду одним натисканням. Для відеомонтажерів: В Adobe Premiere на кільце можна "повісити" нарізку кліпів, додати маркери на таймлайні або змінити швидкість відтворення.

І все це можна змінити, додати, забрати, або з нуля налаштувати для іншого застосунку, наприклад для браузера чи робочої області. Застосунок дає можливість дуже точно налаштувати будь-яку дію в Actions Ring.



Actions Ring можна налаштувати під себе для власної зручності / Фото 24 Канал

Logitech заявляє про економію до 33% часу. На практиці це важко оцінити, але такі цифри не здаються перебільшенням. Ключ у тому, що Actions Ring перетворює повторювані рутинні операції на миттєві дії, дозволяючи залишатися в потоці творчої роботи. В моєму випадку я встановив на Actions Ring кілька повторюваних дій та символів, пов'язаних з моєю роботою і це, щонайменше, прибрало роздратування від взаємодії з інтерфейсом.

Окрім головних інновацій, MX Master 4 отримала низку важливих покращень:

Колесо MagSpeed з регулювання. Тепер можна налаштовувати не тільки швидкість, а й момент обертання (torque), роблячи прокрутку або надзвичайно плавною, або більш жорсткою та контрольованою. (Це може бути корисно під час роботи з кодом чи документами, де плавне прокручування дозволить вам водночас слідкувати за змістом).

Тепер можна налаштовувати не тільки швидкість, а й момент обертання (torque), роблячи прокрутку або надзвичайно плавною, або більш жорсткою та контрольованою. (Це може бути корисно під час роботи з кодом чи документами, де плавне прокручування дозволить вам водночас слідкувати за змістом). Швидке підключення Logi Bolt. Новий USB-C донгл забезпечує потужніше та стабільніше з'єднання без затримок. Крім того, його можна використовувати для інших девайсів, які підтримують Logi Bolt.

Новий USB-C донгл забезпечує потужніше та стабільніше з'єднання без затримок. Крім того, його можна використовувати для інших девайсів, які підтримують Logi Bolt. Екосистема. Усі налаштування зберігаються в застосунку Logi Options+, який є мозковим центром мишки. Тут можна налаштувати все: від чутливості сенсора до складних макросів для Actions Ring.

З'єднання та автономність

Донгл Logi Bolt тепер використовує USB-C замість USB-A, а замість стандартного з'єднання 2,4 ГГц застосовує спеціалізовану версію Bluetooth Low-Energy (BLE). MX Master 4 зберігає частоту 125 Гц, як у попередніх моделей, тобто передає дані на комп'ютер 125 разів на секунду.



Logi Bolt з'єднає мишку та інші підтримувані ґаджети Logitech з вашим ПК / Фото 24 Канал

Logitech запевняє, що новий адаптер, вдосконалений чип і переміщена антена покращують стабільність зв'язку та роботу в переповнених приміщеннях, роблячи мишу чутливішою, попри ту ж частоту.

Завдяки енергоефективному бездротовому з'єднанню MX Master 4 має вражаючий час автономної роботи: до 70 днів на повній зарядці або 3 години роботи після хвилинного заряджання. Протягом місяця тестування я використав приблизно 40% заряду, що підтверджує ці характеристики.

Миша працює лише через бездротове з'єднання, для чого потрібен адаптер Bolt або комп'ютер з підтримкою Bluetooth. Підключення через USB-C кабель використовується лише для зарядки, хоча миша функціонує навіть під час заряджання.

Вердикт після місяця використання

Logitech MX Master 4 – це не просто найкраща мишка серії Master, це, можливо, найкраща професійна мишка на ринку сьогодні. Вона бере все, за що ми любили її попередників, і виводить це на абсолютно новий рівень за допомогою тактильного відгуку та неймовірної кастомізації через Actions Ring.

Це інструмент для тих, хто прагне максимальної ефективності. Якщо ваша робота пов'язана з творчістю, кодом чи аналізом даних, MX Master 4 стане не просто периферійним пристроєм, а повноцінним професійним інструментом, який допоможе вам працювати швидше, точніше і з більшим задоволенням.

До речі, мишка Logitech MX Master 4 офіційно представлена 30 вересня і вона вже доступна для покупки в Україні. Її ціна становить 5599 гривень.

Після місяця з нею повертатися до будь-якої іншої мишки здається кроком назад і мені точно доведеться звикати до свого звичного маніпулятора, який хоч і раніше виконував все, що потрібно, але позбалений тактильного відгуку і Actions Ring, за яким я сумуватиму найбільше.