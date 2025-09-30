После месяца ежедневной работы и проведенных тестов 24 Каналом, можно уверенно утверждать, что MX Master 4– это уникальный манипулятор, который создает физическую связь с цифровым миром. Это уже не просто устройство для перемещения курсора, а продление вашей руки, что реагирует на действия и помогает работать быстрее и точнее. После месяца ежедневной работы и тестирований проведенных 24 Каналом, можно уверенно утверждать, что MX Master 4 – это уникальный манипулятор, который создает физическую связь с цифровым миром. Это уже не просто устройство для перемещения курсора, а продолжение вашей руки, реагирующее на действия и помогающее работать быстрее и точнее. Давайте разберемся подробнее, как Logitech этого достигла и самое главное, нужна ли вам эта мышь?

Как развивалась MX Master?

Поклонники серии MX Master могут вздохнуть с облегчением: Logitech не стала кардинально менять идеальную асимметричную форму.

Вообще о серии MX стоит сказать несколько слов. Ее путь, это история постоянных инноваций, каждое поколение решало конкретные проблемы пользователей и предлагало что-то совершенно новое при этом., что работает.

Все началось с оригинальной MX Master, которая представила миру свою фирменную эргономичную форму, умное колесо прокрутки, что автоматически переключалось между пошаговым и свободным режимами., и уникальное колесо для большого пальца. Это был инструмент, создан для тех, кто требовал от мыши большего, чем просто перемещение курсора

Следующие поколения, таких как MX Master 2S, сделали акцент на программном обеспечении, представил революционную технологию Logitech Flow, позволившую бесшовно работать на нескольких компьютерах одновременно.

С выходом MX Master 3 серия получила одно из важнейших аппаратных обновлений– Электромагнитное колесо MagSpeed. Оно стало тише, быстрее и невероятно точным. Вместе с этим мышь перешла на современный разъем USB-C.

Модель MX Master 3S продолжила совершенствование, сделал клики почти бесшумными и увеличил разрешение сенсора до 8K DPI для идеальной работы с мониторами сверхвысокой четкости.

И вот теперь, с выходом седьмого поколения, MX Master 4, Logitech не просто усовершенствует формулу. Она ее переосмысливает, добавляя тактильную обратную связь и Actions Ring. Это не просто следующая мышь в линейке– это кульминация десятилетнего опыта– стремление создать идеальный инструмент для мастеров своего дела.

Дизайн и эргономика: эволюция культовой формы

Мышка, по-прежнему, безупречно лежит в долоне, обеспечивая комфорт в течение всего рабочего дня. Однако изменения в деталях делают ее еще более удобной.

Специальная кнопка жестов., которая теперь интегрирована в панель для большого пальца, и ее нажатие вызывает виброотзыв во время выполнения одного из запрограммированных движений.

MX Master 4 сохранила культовую форму / 24 Канал

Мышь создана для удобного содержания., что обеспечивает комфортное расположение долоны на корпусе. Между указательным и большим пальцами есть впадина с горизонтальным колесом прокрутки., а также эргономичная впадина для большего пальца.

Мышка очень удобная и эргономичная / Фото 24 Канал

Материалы корпуса– это отдельная история. Logitech отказалась от прорезиненного покрытия, которое со временем собирало грязь и изнашивалось. Зато боковые панели теперь покрыты гладким., стойким к загрязнениям силиконом. Он приятный на ощупь, но в то же время цепкий, что гарантирует надежный хват.

Верхняя часть получила интересную полированную микротекстуру, изготовленную из переработанного пластика, что создает ощущение премиального и долговечного продукта.

Материалы корпуса придают мышке премиальный вид / Фото 24 Канал

MX Master 4 позиционируется как инвестиция в производительность, и ее долговечность не вызывает сомнений. Отказ от мягкого покрытия в пользу силикона и прочного пластика., что мышка сохранит свой вид годами.

Кстати, мышка абсолютно "вездеходная". За время тустовки, где я только ее не испытывал., текстуры, книги, глянцевые, матовые и другие покрытия. Даже мохнатая обивка дивана не стала помехой.

При этом компания сделала значительный шаг в сторону экологичности. Корпус содержит минимум 48% сертифицированного переработанного пластика (до 54% для графитовой версии), а алюминиевое колесо прокрутки изготовлено из низкоуглеродистого сплава. Даже кобальт в батарее на 100% переработан. Конструкция с разборными винтами упрощает утилизацию устройства.

Haptic Sense Panel позволяет ощутить свою работу.

Переходя к инновациям, прежде всего стоит упомянуть о специальной панели Haptic Sense Panel, которая полностью изменяет опыт взаимодействия с компьютером. Эта панель расположена в левой зоне мышки., где обычно отдыхает ваш большой палец. И если раньше эта зона никак не была использована в конструкции манипулятора.– теперь это функциональная область, отвечает за ощущения и предлагает еще кое-что интересное.

Прежде всего стоит объяснить, что Haptic Sense Panel– это не грубая вибрация в стиле смартфона, нет. Здесь работает набор тонких, едва ощутимых импульсов, обеспечивают физическую отдачу во время взаимодействия с цифровыми объектами, или в процессе работы.

Панель Haptic Sense Panel на под большим пальцем / Фото 24 Канал

Ранее мы упоминали об отдельной кнопке жестов, расположенной возле большого пальца. Она позволяет выполнить быстрое действие простым движением, например, выйти на рабочий стол, открыть панель Windows или свернуть окна. Каждое движение в этом режиме сопровождается виброотзывом., который докладывает о выполнении разных деяния.

Графические редакторы . В Photoshop или Figma при выравнивании объектов мышка подает лёгкий сигнал., когда элементы идеально совпадают по направляющим. Это позволяет работать "вслепую", не отвлекаясь на пиксели.

. В Photoshop или Figma при выравнивании объектов мышка подает лёгкий сигнал., когда элементы идеально совпадают по направляющим. Это позволяет работать "вслепую", не отвлекаясь на пиксели. Другие программы . Функцию Haptic Sense Panel будут поддерживать и другие приложения. В приложении можно будет загрузить плагин от разработчиков. Теперь такую поддержку имеют только Pfotoshop, Lightroom и Zoom, однако Logitech обещает сотрудничать с разработчиками по наполнению библиотеки большим количеством плагинов.

. Функцию Haptic Sense Panel будут поддерживать и другие приложения. В приложении можно будет загрузить плагин от разработчиков. Теперь такую поддержку имеют только Pfotoshop, Lightroom и Zoom, однако Logitech обещает сотрудничать с разработчиками по наполнению библиотеки большим количеством плагинов. Навигация . При переключении между виртуальными рабочими столами панель подает четкий импульс., подтверждающий действие.

. При переключении между виртуальными рабочими столами панель подает четкий импульс., подтверждающий действие. Действия Smart Actions. Виброотклик также можно "привязать" для подтверждения выполнения разумных действий, которые можно запрограммировать в приложении.

Кстати, уровень виброотклика можно настроить в приложении установившего его только ощутимый, низкий, средний (по умолчанию), или высокий, когда вибрацию не просто чувствуешь, а слышишь.

Haptic Sense Panel удобно и разнообразно настраивается в приложении / Фото 24 Канал

Haptic Sense Panel выполняет ряд задач., от ощущения виртуальных предметов, зон и до оповещений о выполнении той или иной функции Actions Ring, а это именно то кое-что интересное, о котором мы упоминали раньше.

Быстрые функции Actions Ring

Actions Ring– это вторая важная инновация и "персональный ускоритель рабочих процессов", как его называют в Logitech. Это специальное настраиваемое кольцо вокруг одной из кнопок мышки., которое по умолчанию привязано именно к Haptic Sense Panel.

Во время нажатия на панель, на экране появляется кольцо скорых функций. Его можно тонко настроить под себя для выполнения разных задач., шорткатов, вызова ИИ или любых других программ, а также Actions Ring можно перемапитывать на любую вторую кнопку мышки в приложении. Logi Options+. Именно здесь, кстати, можно создать свое уникальное Actions Ring с нужным набором действий для каждой программы в которой вы работаете.

Actions Ring меняет опыт быстрых действий и многозадачности / Фото 24 Канал

Actions Ring уже имеет встроенные пресеты для популярных программ., которые можно менять для собственного удобства.

Для дизайнеров : В Photoshop кольцо дает быстрый доступ к инструментам "Кисть" и "Ластик"., а также для коррекции цвета. Это может сэкономить кучу кликов и жестов.

: В Photoshop кольцо дает быстрый доступ к инструментам "Кисть" и "Ластик"., а также для коррекции цвета. Это может сэкономить кучу кликов и жестов. Для разработчиков : В VS Code кольцо позволяет мгновенно скомпилировать проект., переключится между вкладками или закомментировать блок кода одним нажатием.

: В VS Code кольцо позволяет мгновенно скомпилировать проект., переключится между вкладками или закомментировать блок кода одним нажатием. Для видеомонтажеров : В Adobe Premiere на кольцо можно "повесить" нарезку клипов., добавить маркеры в таймлайне или изменить скорость воспроизведения.

И все это можно изменить, добавить, убрать, или с нуля настроить для второго приложения, например для браузера или в рабочей области. Приложение дает возможность очень точно настроить любое действие в Actions Ring.

Actions Ring можно настроить под себя для собственного удобства / Фото 24 Канал

Logitech заявляет об экономии до 33% времени. На практике это трудно оценить, но такие цифры не кажутся преувеличением. Ключ в том, что Actions Ring превращает повторяющиеся рутинные операции в мгновенные действия., позволяя оставаться в потоке творческой работы. В моем случае я установил на Actions Ring несколько повторяющихся действий и символов, связанных с моей работой, по меньшей мере, убрало раздражение от взаимодействия с интерфейсом.

Кроме главных инноваций, MX Master 4 получила ряд важных улучшений:

Колесо MagSpeed с регулировкой. Теперь можно настраивать не только скорость, но и момент вращения (torque), делая прокрутку или очень плавной, или более жесткой и контролируемой. (Это может быть полезно при работе с кодом или документами., где плавная прокрутка позволит вам одновременно следить за содержанием).

Теперь можно настраивать не только скорость, но и момент вращения (torque), делая прокрутку или очень плавной, или более жесткой и контролируемой. (Это может быть полезно при работе с кодом или документами., где плавная прокрутка позволит вам одновременно следить за содержанием). Быстрое подключение Logi Bolt. Новый USB-C донгл обеспечивает мощное и стабильное соединение без задержек. Кроме того, его можно использовать для других девайсов, которые поддерживают Logi Bolt.

Новый USB-C донгл обеспечивает мощное и стабильное соединение без задержек. Кроме того, его можно использовать для других девайсов, которые поддерживают Logi Bolt. Экосистемы. Все настройки хранятся в приложении Logi Options+, которое является мозговым центром мышки. Здесь можно настроить все: от чувствительности сенсора к сложным макросам для Actions Ring.

Соединение и автономность

