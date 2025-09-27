Як перетворити ноутбук на медіацентр?

Перетворення старого ноутбука на медіасервер можна організувати завдяки сервісу Plex. Це простий спосіб централізувати вашу колекцію фільмів, серіалів, музики та фотографій, а потім транслювати контент на будь-який пристрій. Таким чином ви можете звільнити місце на новому пристрої, а старий використовувати як сховище, пише 24 Канал.

Перш ніж розпочати, варто підготувати медіафайли: розсортувати їх за відповідними теками ("Фільми", "Серіали", "Музика") та правильно перейменувати. Це значно спростить процес сканування та індексації бібліотеки в майбутньому

Процес встановлення Plex Media Server дуже простий і відбувається швидко. Він нічим не відрізняється від інших програм, а також є ідентичним для операційних систем Windows та Linux, оскільки більшість налаштувань виконується через веббраузер. Прийміть налаштування за замовчуванням.

Для Windows Програму можна завантажити з офіційного сайту Plex, а для Linux її легко знайти в центрі застосунків або також на сайті Plex.

Після завершення інсталяції Plex автоматично відкриється у браузері для подальших налаштувань. Якщо цього не сталося, на Windows потрібно знайти іконку Plex у системному треї та запустити його, а на Ubuntu (Linux) – знайти застосунок через меню.

Перший крок – створення облікового запису, що займає лише кілька хвилин та вимагає підтвердження електронної пошти.

Далі майстер налаштувань запропонує назвати ваш сервер – краще обрати ім'я, яке легко запам'ятати, особливо якщо ви плануєте використовувати кілька серверів одночасно.

Наступний етап – налаштування спільного доступу (якщо ви хочете надати доступ іншим людям) і створення самих медіабібліотек.

Потрібно вибрати тип контенту (фільми, телешоу тощо), дати бібліотеці назву і вказати шлях до теки з відповідними файлами. Цей процес можна повторити для різних типів медіа. Налаштування бібліотек можна змінювати будь-коли.

Як налаштувати свою першу бібліотеку контенту?

Зазначимо, що налаштування бібліотеки Plex має розпочатися автоматично за допомогою майстра налаштування Plex Media. Однак, якщо це не спрацює або ви хочете внести зміни пізніше, потрібно зробити наступне:

Клацніть на піктограму облікового запису, розташовану у верхньому правому куті сторінки, і виберіть "Налаштування облікового запису" (Account Settings).

У лівій частині сторінки прокрутіть налаштування до останнього блоку, поки не побачите "Керувати" (Manage).

Клацніть на "Бібліотеки" (Libraries).

Виберіть "Додати бібліотеку" (Add Library), щоб додати нову, або наведіть курсор на існуючу і виберіть "Редагувати бібліотеку" (Edit Library", щоб змінити існуючу.

Система запропонує вам вибрати тип бібліотеки, а також дати їй назву. Після цього вам лишається тільки вибрати опцію "Додати папки", вказати потрібну папку та натиснути "Додати бібліотеку".

Продуктивність

Варто зазначити, що робота сервера на Windows та Linux не відрізняється за своєю продуктивністю. Наприклад, на пристроях з процесором Intel i3 та 4 гігабайтами оперативної пам'яті, що є мінімальними вимогами, обидві системи працюють стабільно, як з'ясували MakeUseOf.

Тестування стримінгу на різні пристрої, як-от смартфон Android, ігрова консоль PS4 чи інший ноутбук, показує, що якість відтворення майже не відрізняється. Linux-сервер може мати короткочасні незначні затримки при одночасному підключенні кількох користувачів, але робота швидко стабілізується.

Що далі?

На останньому етапі вам лишається завантажити відповідні додатки на інші пристрої, з яких ви будете дивитися контент. Це, наприклад, може бути смартфон чи PlayStation. Знайти їх можна у відповідних магазинах.

Увійдіть в свій акаунт і побачите налаштовані раніше бібліотеки контенту.

Зверніть увагу, що ваші налаштовані бібліотеки не завжди можуть відразу з'явитись на смартфоні чи іншому пристрої, коли ви налаштовуєте сервер через Windows. В деяких випадках необхідно перезавантажити обидва пристрої, щоб почати працювати з бібліотеками.