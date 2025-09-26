Що таке Battery Health і як цим користуватись?

Користувачі смартфонів давно звикли, що з часом їхні пристрої все гірше тримають заряд. Це природний процес для літій-іонних акумуляторів, але Apple вирішила суттєво його сповільнити. Починаючи з лінійки iPhone 15, а також у iPhone 16 та нових iPhone 17, компанія заявляє про значне покращення довговічності батареї. Якщо раніше стандартним показником було збереження до 80% початкової ємності після 500 повних циклів зарядки, то тепер цей показник зріс удвічі – до 1000 циклів, пише 24 Канал з посиланням на сторінку підтримки Apple.

Дивіться також Як довго залишилося жити вашому смартфону: перевіряємо здоров'я батареї на андроїд

Один цикл зарядки – це використання 100% ємності акумулятора, але не обов'язково за один раз. Наприклад, якщо ви за день використали 60% заряду, поставили смартфон на ніч заряджатися, а наступного дня використали ще 40%, то разом це і буде один повний цикл. Таким чином, подвоєння кількості циклів означає, що батарея вашого смартфона буде деградувати значно повільніше за умови звичайного використання.

Цикли заряджання

На iPhone 15 та новіших моделях тепер можна перевірити точну кількість пройдених циклів зарядки. Ця інформація знаходиться в меню "Параметри" – "Загальні" – "Про пристрій" (або "Інформація", залежно від версії ОС), де потрібно прокрутити вниз до розділу "Батарея" ("Акумулятор") і торкнутися меню "Кількість циклів зарядки".

Однак, зверніть увагу: якщо у вашому iPhone був замінений акумулятор, ця опція не з’явиться.

Стан батареї

Щоб дати користувачам ще більше прозорості, Apple додала нові інструменти для моніторингу стану батареї. Починаючи з iPhone 6 і новіших моделей в iOS передбачено функції, які відображають справність акумулятора й за потреби рекомендують замінити його. Це ключова опція в контексті цього матеріалу, на яку вам варто звернути увагу.

Ці функції доступні в розділі "Параметри" – "Акумулятор" – "Заряд і справність акумулятора" (в iOS 16.0 і новіших це буде розділ "Параметри" – "Акумулятор" – "Справність акумулятора"). Саме тут ви можете побачити такий пункт, як "Максимальна ємність", який показує, наскільки деградувала ваша батарея з моменту першого увімкнення смартфона після покупки.

Apple вважає, що показник вище 80% є нормальним. Якщо ж він опускається нижче, система може порекомендувати сервісне обслуговування.

Продуктивність

Крім того, ви можете бачити, чи ввімкнено функцію керування продуктивністю, яка динамічно керує максимальною продуктивністю, щоб запобігти неочікуваному завершенню роботи. Ця функція вмикається лише після першого неочікуваного вимкнення пристрою з акумулятором, здатність якого подавати максимальну миттєву потужність знизилася.

Для забезпечення належної роботи акумулятора і всієї системи, а також захисту внутрішніх компонентів, в усіх моделях iPhone передбачене базове керування продуктивністю. Ця функція відповідає за роботу пристрою при високих і низьких температурах, а також за керування внутрішньою напругою. Такий вид керування продуктивністю необхідний для безпеки та належної роботи, і його не можна вимкнути.

Пункт "Пікова продуктивність" показує, чи здатна батарея видавати максимальну потужність. Якщо акумулятор сильно зношений, iPhone може раптово вимикатися під час пікових навантажень. У таких випадках iOS може автоматично ввімкнути режим керування продуктивністю, щоб запобігти збоям.

Оптимізація заряджання

Додатково Apple пропонує нові опції для оптимізації зарядки. Наприклад, користувачі можуть обмежити заряд до 80%. Це, за словами Apple, допомагає зменшити знос акумулятора, хоч і може бути незручним для тих, кому потрібна максимальна автономність протягом дня.

Варто зазначити, що ця функція є вельми спірною в короткостроковій перспективі. Нещодавно видання MacRumors опублікувало матеріал, в якому розповіло, як сплинуло на батарею це налаштування після того, як власниця iPhone 16 Pro Max цілий рік заряджала смартфон лише до 80%. Згідно з результатами цього експерименту, авторка дійшла висновку, що обмеження зарядки до 80% не варте того. Журналістка Джулі Кловер каже, що незручності переважили потенційні переваги для збереження довговічності акумулятора, а кінцевий результат приблизно збігається з середнім показником у тих користувачів, які не користуються цією функцією.

Після одного року використання (з вересня 2024 року) з увімкненим обмеженням до 80%, максимальна ємність акумулятора склала 94% при 299 циклах зарядки.

При цьому колега авторки, який також користувався iPhone 16 Pro Max протягом року, але не використовував обмеження зарядки, має ємність акумулятора 96% при 308 циклах зарядки.

Аналогічний тест з iPhone 15 Pro Max минулого року також показав 94% ємності через 12 місяців. Через два роки використання з обмеженням 80% ємність цього смартфона впала до 88% (352 цикли).

Ключові спостереження та незручності:

Незручність у використанні. Обмеженої до 80% зарядки часто не вистачало, особливо поза домом, коли були потрібні камера або GPS.

Спроба утримати заряд. Протягом року з моменту покупки авторка намагалася тримати рівень заряду між 20% і 80%, щоб уникнути глибокого розряду, який також може впливати на стан батареї.

Вплив тепла. Авторка припустила, що тепло від бездротової зарядки MagSafe, особливо при використанні зовнішніх акумуляторів у теплу погоду, могло негативно вплинути на результат.

Однак у довгостроковій перспективі це дійсно має сенс. Тож вам необхідно вирішити, чи згодні ви роками терпіти обмеження зарядки батареї до 80%, щоб відкласти потребу заміни акумулятора на кілька років потім.

Навіщо взагалі стежити за цими показниками?

По-перше, це дає змогу вчасно зрозуміти, чи справний ваш пристрій. По-друге, детальна інформація про стан акумулятора (кількість циклів, максимальна ємність) значно підвищує вартість смартфона при перепродажі. Покупець буде більш схильний довіряти вам, якщо бачитиме, що про пристрій дбали.

Варто пам'ятати, що відновити справність батареї неможливо – це незворотний хімічний процес. Єдиний спосіб повернути 100% ємності – це замінити акумулятор на новий.