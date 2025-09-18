Що нового від Logitech?

Презентація Logitech G стала майданчиком для анонсу кількох продуктів, три з яких незабаром будуть доступні українським користувачам. Компанія зробила акцент на поєднанні передових технологій, ергономіки та стильного дизайну, щоб задовольнити потреби як професійних кіберспортсменів, так і звичайних гравців, пише 24 Канал.

Дивіться також Чому школярі США заміняють смартфони на iPod і касетні плеєри

Надзвичайна точність у тонкому корпусі: клавіатура G515 RAPID TKL

Однією з головних новинок стала клавіатура G515 RAPID TKL – перша низькопрофільна аналогова модель від Logitech G. Її товщина становить лише 22 міліметри, що робить її витонченою та зручною. Пристрій оснащено магнітними перемикачами, які дозволяють налаштовувати точку спрацьовування з кроком до 0,1 міліметра. Це дасть гравцям можливість адаптувати клавіатуру під свій стиль гри для максимальної точності.

Технологія Rapid Trigger обіцяє миттєву реакцію на натискання, що критично важливо у динамічних іграх, де кожна мілісекунда має значення. Клавіатура також підтримує багатоточкову дію, дозволяючи призначати кілька команд на одну клавішу.



Нові пристрої серії Logitech G / Фото 24 Каналу

Корпус з нержавіючої сталі та клавіші з подвійним литтям PBT гарантують довговічність, а попередньо змащені перемикачі забезпечують плавний хід. Доступні кольори – чорний та білий.

У продажу нова клавіатура повинна з'явитись 26 жовтня. Ціна поки що невідома.

До речі, ми вже тестуємо клавіатуру G515 RAPID TKL. Детальний огляд з'являться на наших сторінках уже найближчим часом.

Потужний звук для кожного: гарнітура Logitech G321 LIGHTSPEED

Для геймерів, які цінують простоту та якість, компанія представила гарнітуру G321 LIGHTSPEED. Ця модель створена для швидкого занурення у гру без складних налаштувань. Завдяки товстим подушечкам на наголів'ї, амбушурам з піни з ефектом пам'яті та дихаючій тканині, виробник обіцяє комфорт навіть під час тривалих ігрових сесій.



Гарнітури G321 / Фото 24 Каналу

Високопродуктивні аудіодрайвери від Logitech G забезпечують насичений і потужний звук, роблячи ігровий процес по-справжньому епічним. А для чіткого спілкування з вашими товаришами по команді передбачено мікрофон із частотою дискретизації 16 кГц, який автоматично вимикається, якщо його підняти.

Очікується, що ціна стартуватиме від 2999 гривень.

Універсальність для консолей: гарнітура Logitech G ASTRO A20 X

Для власників ігрових консолей була розроблена гарнітура ASTRO A20 X. Її ключова особливість – технологія PLAYSYNC AUDIO, яка дозволяє під'єднуватися до двох ігрових систем одночасно (наприклад, PS5 і ПК), а потім перемикатися між ними натисканням лише однієї кнопки. Це робить її ідеальним рішенням для мультиплатформного геймінгу.



Гарнітура ASTRO A20 X LIGHTSPEED W / Фото 24 Каналу

За якість звуку відповідають 40-міліметрові драйвери PRO-G, а технологія мікрофона, запозичена з флагманської лінійки A50 X, забезпечує студійну якість передачі голосу. Легка конструкція та регульоване наголів'я гарантують комфорт під час ігрових марафонів. Крім того, гарнітура має RGB-підсвічування та на 27% виготовлена з переробленого пластику.

Орієнтовна вартість – 7999 гривень.

24 Канал уже тестує навушники ASTRO A20 X. Ми опублікуємо новий матеріал із нашими враженнями про новинку вже найближчим часом.