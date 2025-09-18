Что нового от Logitech?

Презентация Logitech G стала площадкой для анонса нескольких продуктов, три из которых вскоре будут доступны украинским пользователям. Компания сделала акцент на сочетании передовых технологий, эргономики и стильного дизайна, чтобы удовлетворить потребности как профессиональных киберспортсменов, так и обычных игроков, пишет 24 Канал.

Чрезвычайная точность в тонком корпусе: клавиатура G515 RAPID TKL

Одной из главных новинок стала клавиатура G515 RAPID TKL – первая низкопрофильная аналоговая модель от Logitech G. Ее толщина составляет всего 22 миллиметра, что делает ее изящной и удобной. Устройство оснащено магнитными переключателями, которые позволяют настраивать точку срабатывания с шагом до 0,1 миллиметра. Это даст игрокам возможность адаптировать клавиатуру под свой стиль игры для максимальной точности.

Технология Rapid Trigger обещает мгновенную реакцию на нажатие, что критически важно в динамичных играх, где каждая миллисекунда имеет значение. Клавиатура также поддерживает многоточечное действие, позволяя назначать несколько команд на одну клавишу.



Новые устройства серии Logitech G / Фото 24 Канала

Корпус из нержавеющей стали и клавиши с двойным литьем PBT гарантируют долговечность, а предварительно смазанные переключатели обеспечивают плавный ход. Доступные цвета – черный и белый.

В продаже новая клавиатура должна появиться 26 октября. Цена пока неизвестна.

Кстати, мы уже тестируем клавиатуру G515 RAPID TKL. Детальный обзор появятся на наших страницах уже в ближайшее время.

Мощный звук для каждого: гарнитура Logitech G321 LIGHTSPEED

Для геймеров, которые ценят простоту и качество, компания представила гарнитуру G321 LIGHTSPEED. Эта модель создана для быстрого погружения в игру без сложных настроек. Благодаря толстым подушечкам на оголовье, амбушюрам из пены с эффектом памяти и дышащей ткани, производитель обещает комфорт даже во время длительных игровых сессий.



Гарнитуры G321 / Фото 24 Канала

Высокопроизводительные аудиодрайверы от Logitech G обеспечивают насыщенный и мощный звук, делая игровой процесс по-настоящему эпичным. А для четкого общения с вашими товарищами по команде предусмотрен микрофон с частотой дискретизации 16 кГц, который автоматически выключается, если его поднять.

Ожидается, что цена будет стартовать от 2999 гривен.

Универсальность для консолей: гарнитура Logitech G ASTRO A20 X

Для владельцев игровых консолей была разработана гарнитура ASTRO A20 X. Ее ключевая особенность – технология PLAYSYNC AUDIO, которая позволяет подключаться к двум игровым системам одновременно (например, PS5 и ПК), а затем переключаться между ними нажатием лишь одной кнопки. Это делает ее идеальным решением для мультиплатформенного гейминга.



Гарнитура ASTRO A20 X LIGHTSPEED W / Фото 24 Канала

За качество звука отвечают 40-миллиметровые драйверы PRO-G, а технология микрофона, позаимствована из флагманской линейки A50 X, обеспечивает студийное качество передачи голоса. Легкая конструкция и регулируемое оголовье гарантируют комфорт во время игровых марафонов. Кроме того, гарнитура имеет RGB-подсветку и на 27% изготовлена из переработанного пластика.

Ориентировочная стоимость – 7999 гривен.

24 Канал уже тестирует наушники ASTRO A20 X. Мы опубликуем новый материал с нашими впечатлениями о новинке уже в ближайшее время.