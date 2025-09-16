Запрет смартфонов в учебных заведениях, который охватил уже более десятка американских штатов, породил новую тенденцию среди подростков. Вместо интернет-устройств они массово достают из шкафов и чердаков старые гаджеты – от iPod и MP3-плееров до CD-проигрывателей и кассетных Walkman. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему школьники вернулись к старым плеерам?

В Нью-Гемпшире 17-летний Себастьян Вол подготовился к правилам заранее – купил на лето iPod пятого поколения, загрузил музыку Pink Floyd и Rage Against the Machine и обнаружил, что он не единственный. В школе он увидел одноклассников с CD-плеерами и даже кассетниками. По его словам, такие устройства стали "последним спасением" для тех, кто не представляет день без музыки.

В Нью-Йорке на прошлой неделе ввели самый масштабный в стране полный запрет на телефоны в течение всего учебного дня. В ответ ученики начали массово приносить MP3-плееры – найденные дома или купленные онлайн. В школе города Фестус (Миссури) уже в первую неделю заметили неожиданные гаджеты – от iPod Shuffle до Sony Discman. Технический директор округа Джош Бауман вспомнил, как один школьник с гордостью показывал мамин iPod Nano с песнями Адель. Но в конце недели директор школы разослал письмо с просьбой оставлять MP3-плееры дома.

Правила различаются в зависимости от округа: в школе Себастьяна запрещают только устройства с доступом к интернету, поэтому его iPod разрешили. В Миссури же iPod официально под запретом еще с 2008 года. Как объясняет Бауман, главный вопрос для администрации – отвлекает ли гаджет ученика.

Ретро-устройства вызвали волну ностальгии среди взрослых. 51-летний Майк Гивенс вспомнил, как слушал Walkman в автобусе, но должен был оставлять его в шкафчике на время уроков. Он сейчас продает восстановленные iPod на eBay и отмечает, что именно подростки вызвали летний скачок продаж – 68 устройств за неделю против 22 в прошлом году.

Ученики говорят, что музыка помогает им сосредоточиться.

16-летний Элайджа Бейрон из Итаки приобрел недорогой MP3-плеер, чтобы слушать саундтреки во время самоподготовки. Его мама пошутила, что слово "олдскул" в устах сына заставляет ее чувствовать себя старой. В Хьюстоне старшеклассница Адалай Ноласко пользуется маминым MP3-плеером и считает его менее отвлекающим, чем смартфон, хотя загрузка музыки показалась ей "очень запутанным".

А некоторые пошли еще дальше. 16-летний Купер Кэри из Нью-Гемпшира решил слушать кассеты своего отца и заказал на Amazon кассетный плеер. Вместе они даже вспоминали старые лайфхаки – как подмотать кассету карандашом.

Несмотря на технические сложности, ученики считают эти устройства хорошим компромиссом: музыка с ними доступна, но нет соблазна погрузиться в соцсети или игры.

Как учебные заведения должны подстраиваться под новые технологии?

Впрочем, iPod и кассетные плееры не является самой большой проблемой для учебных заведений США и всего мира. Гораздо более серьезной угрозой обучению является ИИ.

ИИ-инструменты быстро вошли в образование, и теперь преподаватели сталкиваются с дилеммойгде проходит граница между полезной помощью и академической нечестностью. В разных школах и вузах правила отличаются, что создает путаницу как для студентов, так и для преподавателей.

Поэтому, Университеты постепенно формируют собственные политики пользования ИИ. Например, UC Berkeley советует преподавателям четко прописывать в силабусе (документ, описывающий учебную дисциплину и служит "соглашением" между преподавателем и студентом, определяя цель, задачи, структуру, требования и критерии оценки курса), когда AI разрешено, а когда запрещено пользоваться. А в Carnegie Mellon даже создали специальный комитет, который помогает согласовать правила. Там уже возросло количество случаев нарушений, но часто студенты даже не осознавали, что делают что-то неправильно – например, в случае с переводом через DeepL, где алгоритм изменил текст больше, чем ожидалось.