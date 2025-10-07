Як працює незвичайна клавіатура?

Новий концепт отримав назву Gboard Dial Version. Його головна особливість – повна відсутність традиційних клавіш. Замість них пристрій оснащений дев'ятьма дисками різного розміру, що нагадують набір номера в старих стаціонарних телефонах. Щоб надрукувати літеру, користувачеві потрібно вставити палець у відповідний отвір на диску та прокрутити його до кінцевої точки. Після цього диск автоматично повертається у вихідне положення, видаючи характерний механічний звук, що імітує старі апарати, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Хоча зовні пристрій виглядає як техніка з минулого століття, всередині він цілком сучасний. На відміну від старих телефонів, які використовували імпульсний набір, клавіатура від Google працює на основі сучасних сенсорів. Вони перетворюють обертальні рухи дисків на USB-сигнали, які розпізнає комп'ютер.

Головний диск містить літери, розташовані в три шари, що дозволяє вмістити весь алфавіт у компактному розмірі. Інші, менші диски, відповідають за цифри, функціональні клавіші, стрілки та навіть клавішу Enter, яка також виконана у вигляді окремого диска.

Як працює Gboard Dial Version: відео

На додаток до клавіатури інженери створили кумедний аксесуар – підставку для миші, яка імітує важіль старого телефона. Якщо покласти на неї мишу під час відеодзвінка, вебкамера автоматично вимкнеться, немов ви "поклали слухавку.

Чому Google це робить?

Цей проєкт є частиною щорічної традиції Google Japan, у рамках якої команда Gboard створює експериментальні та часом дивакуваті клавіатури.

У минулі роки вони вже представляли клавіатуру у формі довгого бруска довжиною майже 1,7 метра, пристрій у вигляді японської чашки для чаю, клавіатуру-кепку та навіть модель у формі стрічки Мебіуса.

Торішня клавіатура у вигляді стрічки Мебіуса: відео

Чи можна це купити?

Як і попередні розробки, Gboard Dial Version не надійде у комерційний продаж. Це лише творчий експеримент, покликаний переосмислити сам процес набору тексту та подарувати нові тактильні відчуття.

Попри це будь-хто може зібрати таку клавіатуру самостійно. Google робить ці проєкти повністю відкритими, публікуючи всі необхідні файли, креслення для 3D-принтера та інструкції на GitHub. Доступні дві версії: повна з дев'ятьма дисками та спрощена з одним.