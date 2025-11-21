Прогноз доступності зарядок для електромобілів. Від наступного тижня Google Maps зможе передбачати, скільки вільних зарядних портів буде на станції, коли ви туди приїдете. Штучний інтелект аналізуватиме дані про сотні тисяч зарядок у світі та враховуватиме історичні показники їхнього завантаження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Які нові можливості з’являться у Google Maps?

Нині сервіс уже показує зарядні точки на маршруті, включно з мережами на кшталт Tesla Supercharger чи Electrify America. Але навіть якщо ви бачите вільний порт, він може бути зайнятий до моменту вашого приїзду. Оновлена система дає більш точний прогноз. Інформація відображатиметься в Android Auto та в автомобілях з Google built-in.

Підказки від Gemini та нові можливості в Explore. Google Maps також отримує функцію "know before you go", яка показує внутрішні поради про заклади чи локації. Gemini аналізує відгуки та інформацію з інтернету й формує корисні нотатки: як найкраще забронювати місце, що варто замовити, або які приховані опції існують. Функція запускається у США для Android і iPhone.

Оновлення торкнулося й вкладки Explore. Тепер вона показує трендові активності поруч та добірки від Viator, Lonely Planet, OpenTable і місцевих інфлюенсерів. Функція стане доступною по всьому світу цього місяця.

Псевдоніми в відгуках і нова система профілів. Google спрощує залишення відгуків, дозволяючи користувачам використовувати нікнейм та окрему аватарку, не розкриваючи справжнє ім’я. Наприклад, можна обрати ім’я "Julia Sweets" замість реальних даних. Google запевняє, що система безпеки не змінюється: відгуки й надалі перевірятимуться на фейковість. Оновлення також поширюється цього місяця на Android, iPhone та десктоп.

Що вміє нова найрозумніша версія Gemini від Google?

Google представила модель Gemini 3 Pro – найрозумнішу версію свого штучного інтелекту. Компанія заявляє, що нова система точніше розуміє наміри користувача, краще працює з мультимодальністю та пропонує більш прямі й лаконічні відповіді. Разом із запуском Google також оновила застосунок Gemini та низку інструментів.

У галузі мультимодального аналізу Gemini 3 Pro випереджає попередню версію Gemini 2.5 Pro за всіма основними тестами. Google описує модель як "справжнього партнера в мисленні", оскільки вона здатна опрацьовувати складні запити й видавати структуровані висновки. Як пише MacRumors, модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі.